  • الجمعة 23 مارس 2018
  • بتوقيت مصر03:10 م
بحث متقدم
قرار الكونجرس الأمريكي

5 شروط يضعها الكونجرس لعودة المساعدات لمصر

جماعة الإخوان المسلمين

فتوى جزائرية تكفر الإخوان والصوفيين

محمد أنور السادات

"السادات": مُنعت من مقابلة النواب لجمع توكيلات الرئاسة

ؤؤ

زيارة مفاجئة لـ"السيسي" لسيناء

داعش تعلن مسئوليتها عن تفجير كاليفورنيا

"داعش" تعلن مسئوليتها عن احتجاز رهائن بفرنسا

بالفيديو.. حافظ الميرازى يوجه سؤالاً صادمًا لمذيعة "دريم2"

تعليق ناري من "الميرازي" عن إقالة "ترامب" لمعاونيه

صلاح

طلب غريب لـ"صلاح" قبل ودية البرتغال

والدة الشهيد نقيب باسم محسن

تفاصيل مؤلمة باستشهاد النقيب "باسم محسن"

صلاح ورونالدو

"صلاح" و"كريستيانو" يتصدران الصحف البرتغالية

الإعلامي حاتم نعمان

إعلامي: افعلوا هذا الشيء من أجل "السيسي"

عاشقة "ترامب": كان يخبرني بحبه وكنا سنتزوج

آخر الأخبار

ث
ث

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

"ترامب فخور بلقاء محمد بن سلمان وهذا ما تم بحثه"

#

«ترامب»: روسيا نجحت في خلق الفوضى في أمريكا

#

"ترامب": لا حاجة للتفاوض على القدس بعد قراري

#

«ترامب»: «إعلان القدس» أعظم إنجازاتى فى عامى الأول

أمريكا

ترامب

زواج

علاقة

قالت عارضة مجلة "بلاي بوي" السابقة كارين مكدوغال، التي تزعم أنها كانت على علاقة مع دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة (سي.إن.إن)، إن علاقة حب كانت تربطها بالرئيس الأمريكي، مؤكدة أن علاقتها بترامب استمرت لمدة عشرة أشهر بدأت في عام 2006.

وأضافت خلال مقابلة صحفية مع "سي إن إن" بشأن ما إذا كان ترامب باح لها بحبه، قالت "مكدوغال"، "طوال الوقت.. كان دائما يخبرني بذلك"، متابعة "وكأن سيؤدي الي الزواج".

وأكدت "أنها تتحدث علنا لأنها تريد مشاركة قصتها لأن الجميع يتحدثون عنها، وإنها قابلت ترامب في قصر مؤسس بلاي بوي أثناء تصوير برنامج تلفزيون الواقع (سيليبريتي أبرينتيس) الذي لعب فيه ترمب دور البطولة.

وتابعت: "شعرت بانجذاب إليه.. إنه رجل وسيم.. أحببت شخصيته الآسرة".

وأوضحت أنها التقت "ميلانيا" في القصر في حفل بمناسبة عرض المسلسل، وبثت (سي.إن.إن) صورة لمكدوغال وترامب وميلانيا وإيفانكا ابنة ترمب وعارضات بالمجلة.

وذكرت أنها رافقت ترامب في ملاعب الجولف المملوكة له في كاليفورنيا ونيوجيرسي وذهبت معه إلى شقته العائلية في برج ترامب في مدينة نيويورك، عن طريق المدخل الخلفي.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ساركوزيه في مصيدة فساد القذافي ورجاله

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أسعار الدواجن في تعاملات اليوم
» عاشقة "ترامب": كان يخبرني بحبه وكنا سنتزوج
» "قذاف الدم" يعترف بدعم ليبيا لـ"ساركوزي"
» إصابة شرطي في إطلاق النار بفرنسا
» سجال بين "ساويرس" والمتحدث باسم 6 أبريل
» غدًا.. محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة"
» إطلاق نار واحتجاز رهائن داخل محل تجاري بفرنسا
» "ميدو": ودية البرتغال ستكشف الوجه الحقيقي للفراعنة
» دخول الكعبة والخروج منها للسوق في المنام بشرى بالخير
» الذهب يرتفع 7 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» "سما المصري" لـ"ريهام سعيد": "مش هنقولك يا حبسجية"

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار