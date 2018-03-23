» عاشقة "ترامب": كان يخبرني بحبه وكنا سنتزوج

23 مارس 2018 - 02:32 م

قالت عارضة مجلة "بلاي بوي" السابقة كارين مكدوغال، التي تزعم أنها كانت على علاقة مع دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة (سي.إن.إن)، إن علاقة حب كانت تربطها بالرئيس الأمريكي، مؤكدة أن علاقتها بترامب استمرت لمدة عشرة أشهر بدأت في عام 2006.

وأضافت خلال مقابلة صحفية مع "سي إن إن" بشأن ما إذا كان ترامب باح لها بحبه، قالت "مكدوغال"، "طوال الوقت.. كان دائما يخبرني بذلك"، متابعة "وكأن سيؤدي الي الزواج".

وأكدت "أنها تتحدث علنا لأنها تريد مشاركة قصتها لأن الجميع يتحدثون عنها، وإنها قابلت ترامب في قصر مؤسس بلاي بوي أثناء تصوير برنامج تلفزيون الواقع (سيليبريتي أبرينتيس) الذي لعب فيه ترمب دور البطولة.

وتابعت: "شعرت بانجذاب إليه.. إنه رجل وسيم.. أحببت شخصيته الآسرة".

وأوضحت أنها التقت "ميلانيا" في القصر في حفل بمناسبة عرض المسلسل، وبثت (سي.إن.إن) صورة لمكدوغال وترامب وميلانيا وإيفانكا ابنة ترمب وعارضات بالمجلة.

وذكرت أنها رافقت ترامب في ملاعب الجولف المملوكة له في كاليفورنيا ونيوجيرسي وذهبت معه إلى شقته العائلية في برج ترامب في مدينة نيويورك، عن طريق المدخل الخلفي.







