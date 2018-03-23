«الغوطة تباد» مقتل عشرات المدنيين حرقًا بالأسلحة الكيميائية

23 مارس 2018 - 04:05 م

أفاد ناشطون سوريون وعاملون في فرق الإغاثة بأن قوات النظام السوري والطائرات الروسية قصفت مناطق في الغوطة الشرقية بقنابل الفسفور والنابالم الحارق وغاز الكلور، موقعة عشرات القتلى حرقا بينهم أطفال ونساء.

وقتل 37 مدنيًا حرقًا في هجوم لنظام الأسد والقوات الروسية على ملجأ للمدنيين في مدنية عربين بالغوطة، فيما قال ناشطون إن قصفا عنيفا بالفسفور وغاز الكلور تعرضت له مدينة زملكا، وفق وكالة "الأناضول".

وذكر بيان للدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) الجمعة، أن "طائرات حربية قصفت ملجا يختبئ فيه مدنيون بقنابل النابالم في بلدة عربين"، مشيرة إلى أن أغلب القتلى هم من النساء والأطفال.

وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة، تظهر قصفا روسيا بقنابل الفسفور على مدينة دوما فجر الجمعة، وآخر بقنابل النابالم المحرمة دوليا على مدينة زملكا.

ويأتي هذا التصعيد على الرغم من إعلان فصيل "فيلق الرحمن" الذي يتبع للمعارضة السورية وقفا لإطلاق النار في المنطقة التي يسيطر عليها في الغوطة، يسري اعتبارا من منتصف ليل الخميس الجمعة للسماح بإجراء مفاوضات مع روسيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم "فيلق الرحمن" وائل علوان قوله، إن "الأمم المتحدة توصلت لاتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار، يُفترض أن يتيح إجراء جلسة مفاوضات نهائية بين وفد محلي وروسيا".

وارتفعت حصيلة القتلى المدنيين في القصف الذي نفذته طائرات روسية على سوق شعبي بمدينة "حارم" في محافظة إدلب إلى 42 قتيلا غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، مصطفى حاج يوسف قوله، إن أعمال البحث والإنقاذ التي تقوم بها فرق الدفاع المدني لا تزال مستمرة، معربا عن تخوفه من ارتفاع عدد الضحايا.

وفي السياق ذاته، وصلت الحافلات التي تقلّ مقاتلين معارضين ومدنيين تم إجلاؤهم من حرستا في الغوطة، إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة.

وفي أول عملية إجلاء من الغوطة الشرقية، خرج الثلاثاء 1580 شخصاً بينهم أكثر من 400 مقاتل من حركة أحرار الشام، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.



