» أوروجواي تهزم التشيك بهدفي «سواريز» و«كافي»

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المصريون

أوروجواى

كافانى

حقق منتخب أوروجواي، فوزًا وديًا على نظيره التشيكي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (جوانجكسي سبورتس سنتر)، ضمن منافسات بطولة كأس الصين الودية الدولية.

افتتح لويس سواريز، التسجيل في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، قبل أن يضيف إدينسون كافاني، الهدف الثاني في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

وبذلك، يصعد المنتخب الأوروجوياني إلى المباراة النهائية للبطولة، ليواجه ويلز، في المباراة التي ستجمعهما يوم الأثنين المقبل.

كان المنتخب الويلزي، قد تأهل للمباراة النهائية، عقب تغلبه أمس، على المنتخب الصيني، بستة أهداف نظيفة.

وتأتى مشاركة منتخب أوروجواي، في بطولة كأس الصين الودية، ضمن استعداداته لخوض نهائيات كأس العالم 2018، حيث يتواجد المنتخب الأوروجوياني، ضمن المجموعة الأولي، والتي تضم كل من روسيا ومصر والسعودية.



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