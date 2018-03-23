  • الجمعة 23 مارس 2018
  • بتوقيت مصر05:04 م
بحث متقدم
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يبكي في خطبة الجمعة: انزلوا الانتخابات

الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

«الوطنية للصحافة» تحتفل استعدادًا لـ«الرئاسية»

السعودية

السعودية تعفي مواطني 4 دول من رسوم العمالة

حريق بنخيل الدقيرة جنوب الأقصر

النيران تلتهم 30 فدانًا و25 منزلًا بالواحات

مجزرة الغوطة

«الغوطة تباد» مقتل عشرات المدنيين حرقًا بالأسلحة الكيميائية

ريهام سعيد

«ريهام سعيد» تغادر قسم السلام بصحبة طاقم الإعداد

المنتخب

المنتخب يغير قميصه من أجل البرتغال

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"السيسي": سنحتفل قريبًا بالنصر على الخوارج

قرار الكونجرس الأمريكي

5 شروط يضعها الكونجرس لعودة المساعدات لمصر

جماعة الإخوان المسلمين

فتوى سلفية تكفر الإخوان

وزير الأوقاف يبكي في خطبة الجمعة: انزلوا الانتخابات

آخر الأخبار

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

تخصيص خطبة الجمعة للمشاركة فى الانتخابات

#

«جمعة»: المشاركة في الانتخابات «مطلب شرعي»

#

وزير النقل الأسبق يفوز بمنصب نقيب المهندسين

#

بالفيديو.. "أديب" يفتح النار على وزير الأوقاف

الانتخابات

خطبة الجمعة

وزير الأوقاف

مختار جمعة

يبكي

بكى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في خطبة الجمعة، اليوم، أثناء روايته قصة سيدنا موسى مع الرجل الصالح عندما أقام جدارًا للحفاظ على الكنز لأن أبو الولد كان صالحًا، قائلًا: "اتقوا الله إكرامًا لأبنائكم وأحفادكم بالخير لا بالشر وتعاونوا على البر والتقوى".

وقال وزير الأوقاف في خطبة الجمعة بمسجد الشهيد بقرية صفط رشين ببنى سويف، "إن كل صوت انتخابي رصاصة في صدر الإرهاب، وعليك أن تخرج وتتقي الله في الاختيار، والصوت أمانة في كل انتخابات رئاسية أو برلمانية أو محلية، وعليك اختيار الأصلح، مستنكرًا الدعوة لحزب داخل المساجد، فهذه سياسية، أما أن نشجع على الخروج إلى الانتخابات فهذا ليس سياسة أو توجيه وإنما لنشر للوعى بين الناس".

وأضاف "جمعة" أن بعض الجماعات المتطرفة تدفع الناس دفعًا لمصالح ضيقة أو حزبية، أما لو لم يكن لهم مصلحة تراهم مثبطين، مشددًا على أن نكون إيجابيين ونُخلص المساجد من الانحياز الحزبى، لأن المساجد لله، والحرص على الوطن مهم، ومن الوفاء للوطن أن نشارك بإيجابية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد أبو تريكة .. مصر إذ تخسر قوتها الناعمة

جمال سلطان

سلفية الشيخ «فركوس»!!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ممدوح عباس يرفض ربط المنتخب بـ«صلاح»
» 4 أشخاص وسيدة يمارسون الجنس ليلاً داخل معهد أزهري
» أوروجواي تهزم التشيك بهدفي «سواريز» و«كافي»
» سقوط 15 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية
» مقتل شخصين في عملية احتجاز رهائن جنوبي فرنسا
» إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حدود غزة
» "ميدو" لمشجع ترك الزمالك: "اللي يبيع ناديه يبيع زوجته"
» المنتخب يغير قميصه من أجل البرتغال
» أسعار الدواجن في تعاملات اليوم
» شاهد.. لأول مرة ظهور والدة "لميس الحديدي"
» عاشقة "ترامب": كان يخبرني بحبه وكنا سنتزوج

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • مغرب

    06:13 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار