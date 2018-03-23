» 4 أشخاص وسيدة يمارسون الجنس ليلاً داخل معهد أزهري

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حبس 5 اشخاص

الدقهليه

ممارسة الجنس

معهد أزهري

النيغابة العامة

أمرت نيابة تمي الأمديد تحت إشراف المستشار أيمن عبدالهادي، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية الكلية، الخميس، حبس 5 أشخاص بينهم ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الجنس ليلاً داخل معهد أزهري إعدادي بإحدى قري المركز.

البداية عندما تلقي اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية للرائد أحمد فتح الله، رئيس مباحث تمي الأمديد، بتسهيل الحارس الليلي لمعهد إعدادي أزهري بدخول رجال وسيدة إلى داخل المعهد وممارسة الجنس بداخله.

وبتقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من مباحث المركز تم ضبطهم واعترفوا أنهم اتفقوا فيما بينهم على ممارسة الجنس داخل المعهد مقابل أجر، وتم القبض عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 934 إداري تمي الأمديد لسنة 2018 .


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