السعودية تعفي مواطني 4 دول من رسوم العمالة

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العمالة الاجنبية

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رسوم العمالة

العمالة السعودية

أعفت وزارة العمالة السعودية، عدة جنسيات أجنبية من الإبعاد إلى خارج البلاد، بجانب إعفائهم من رسوم العمالة الأجنبية المفروضة.

وقالت الوزارة في بيان لها على حسابها في "تويتر"، اليوم الجمعة، إن أصحاب الجنسيات المعفاة من الإبعاد هم: (الفلسطينيون بوثيقة مصرية، واتحاد ميانمار، وتركمانستان، ومقيم بلوشي (دون)، كما سيتم إعفاؤهم من حساب المقابل المالي.

كانت وزارة المالية، أعلنت بدء تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 و 400 ريال شهريا، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتبارا من مطلع 2018.

ويبلغ حجم العمالة الأجنبية في السعودية حوالي 10.9 مليون عامل.



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