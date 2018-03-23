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مقتل شخصين في عملية احتجاز رهائن جنوبي فرنسا

عرب وعالم

المتجر
المتجر

خالد الشرقاوي

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فرنسا

احتجاز رهائن

أفادت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الجمعة، بأن مسئولين أمنيين ينفذون عملية أمنية في متجر في مدينة "تريب" جنوبي البلاد، بعد إعلان وسائل الإعلام عن عملية احتجاز رهائن في المتجر.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية، عن رئيس بلدية تريب، قوله إن قتيلين سقطا في عملية احتجاز الرهائن، وذلك بعد تقارير أخرى تحدثت عن إصابة رجل أمن في إطلاق نار.

وأضاف رئيس البلدية إريك ميناسي لتليفزيون (بي.إف.إم) أن "محتجز الرهائن بمفرده مع شرطي في متجر وكل الرهائن الآخرين أفرج عنهم".

وبحسب تليفزيون فرنسي، فإن محتجز الرهائن طالب بالإفراج عن صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس 2015.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النيابة العامة الفرنسية قولها، إن "رجلاً يحتجز رهائن في متجر بجنوب غرب البلاد أعلن ولاءه لتنظيم الدولة"، كما نقلت عن رئيس الوزراء الفرنسي يشير إلى "وضع خطير" في عملية احتجاز الرهائن".


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