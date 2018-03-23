» ممدوح عباس يرفض ربط المنتخب بـ«صلاح»

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المصريون

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محمد صلاح

ليفربول

علق ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، على وصف الفريق الوطني المصري، بمنتخب «صلاح»، في إشارة إلى نجم ليفربول الإنجليزي.

ورفض«عباس»، إطلاق لقب «منتخب صلاح» على الفراعنة، مؤكدًا أنه لا يجب تحميل محمد صلاح فوق طاقته، حتى لا يؤثر على مستواه.

وكتب ممدوح عباس عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:«الفريق المصري لكرة القدم اسمه فريق فلا تحملوا محمد صلاح أكثر من طاقته، فرأيي أن الاهتمام الإعلامي والشحن الزائد وكثرة المريدين قد يتسببوا في فقدان التركيز وهذا اخطر ما يواجه لاعب كرة القدم أو أي رياضه أخرى».



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