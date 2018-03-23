» إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حدود غزة

23 مارس 2018 - 04:43 م

أصيب فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مواجهات اندلعت على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، في بيان، إن "مواطنًا فلسطينيًا (18 عامًا) أُصيب بجراح خطيرة، برصاص الجيش الإسرائيلي، شمال بلدة بيت حانون، شمالي القطاع".

وأضاف القدرة أن "الإصابة تم تحويلها إلى مستشفى شمالي القطاع".

وظهر اليوم، توجه عشرات الشبان نحو السياج الأمني الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للاحتجاج على القرارات الأمريكية بشأن القدس.

وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، على المحتجّين، الذي ألقوا الحجارة على قواته، وفق وطالة "الأناضول".

وأثار الرئيس ترامب، غضبًا عربيًا وإسلاميًا وانتقادات دولية، بإعلانه في 6 ديسمبر الماضي، أن القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل.

ومن المقرر، ضمن القرار الأمريكي، أن تنقل واشنطن، وفق مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، سفارتها من تل أبيب إلى القدس، في مايو المقبل، بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل الموافق ليوم النكبة الفلسطينية.