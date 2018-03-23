8 نجوم يغيبون عن دراما رمضان 2018

23 مارس 2018 - 05:21 م

تشهد دراما رمضان 2018 هذا العام غياب عدد كبير من النجوم، الذين عهدناهم خلال المواسم الدرامية الماضية، وتتنوع أسباب ذلك ما بين ضيق الوقت الخاص بالتصوير، أو تفضيل اللحاق بالموسم السينمائي وتأجيل المشاركة لرمضان المقبل.

في التقرير التالي أبرز النجوم الذين سيغيبون عن دراما رمضان 2018.

كريم عبدالعزيز - "الزيبق 2"





قرر المنتج لؤي عبدالله تصوير الجزء الثاني من مسلسل الزيبق، بالرغم من بناء الديكورات الداخلية، في مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بسبب الميزانية الضخمة المحددة لإنتاجه، التي حازت اعتراضاً كبيراً بين عبدالله ومسؤولي قناة ON .

الاعتراضات الخاصة بالميزانية تعود إلى حاجة العمل للتصوير بأكثر من بلد، وأجور وإقامة النجوم العرب المشاركين بالعمل، وهم بديع بو شقرا، كارمن لبس، وكارمن بصيص.

المسلسل مأخوذ من ملفات المخابرات المصرية، عرض الجزء الأول على شبكة ON العام الماضي، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، وشريف منير، وريهام عبدالغفور، وطلعت زكريا، وكارمن لبس، وفادي إبراهيم، سيناريو وحوار وليد يوسف، وإخراج وائل عبدالله.

زينة - "الهاوية"





أكد المنتج وليد مصطفى، في بيان إعلامي صادر عن شركة "سكاي برودكشن"، اعتزام الشركة تأجيل التحضيرات الخاصة بمسلسل الهاوية، بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بموسم رمضان 2018، وذلك بسبب أن العمل يتطلب مجهوداً كبيراً.

يذكر أنه تم الانتهاء من عمليات الديكور وتسويق العمل داخلياً وخارجياً، لكن تصوير المسلسل في 4 دول أوروبية سيحول دون اللحاق برمضان هذا العام، وسيتم الإعداد له للعرض رمضان 2019.

مسلسل الهاوية بطولة زينة، وآسر ياسين، ومحمد فراج، مأخوذ عن رواية الصعود إلى الهاوية للكاتب صالح مرسي، من تأليف حميد المدني، وإخراج خالد مرعى.

منى زكي - "إيزيس"





تغيب الممثلة المصرية منى زكي عن دراما رمضان 2018، بسبب ضيق الوقت اللازم للإعداد للمسلسل، الذي يتطلب السفر لعدة محافظات داخل مصر، علاوة على رغبة المخرج محمد ياسين في تنفيذه من دون استعجال.

أضف إلى ذلك ارتباط مريم ناعوم مؤلفة العمل بكتابة مسلسل آخر تعاقدت عليه قبل "إيزيس".

إياد نصار - "ضد القانون"





قال الفنان إياد نصار، إن السبب الرئيسي وراء قرار تأجيل مسلسل ضد القانون أنه لم يتم الاتفاق على الشكل النهائي الخاص بالعمل مع المنتجة مها سليم، وذلك نظراً لارتباط كل منهما بعمل خاص به.

المسلسل بطولة إياد نصار، إنتاج شركات "سليميديا"، و"ماكس برودكشن"، و"تريلر"، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج كريم العدل.

أحمد السقا





عدل النجم المصري أحمد السقا عن تقديم مسلسل في رمضان 2018، بالرغم من تعاقده مع المنتج صادق الصباح، وذلك لأن السقا لديه أكثر من مشروع سينمائي يقوم بدراسته في الوقت الحالي.

وأرسى السقا قاعدةً، وهي تقديم مسلسل كل عامين، لكنه قرَّر كسر هذه القاعدة بعد النجاح الذي حققه مسلسل "الحصان الأسود" في رمضان الماضي.

السقا مرتبط حالياً بالمشاركة في فيلم "سري للغاية"، تأليف وحيد حامد، وإخراج محمد سامي، وفيلم "خط النار" تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج شوقي الماجري، العمل الذي يحكي قصة حياة بطل الصاعقة المصرية إبراهيم الرفاعي.

يوسف الشريف





على مدار الـ8 سنوات الماضية أصبح يوسف الشريف من بين العلامات البارزة في دراما رمضان، إلا أنه قرر هذا العام عدم المشاركة في دراما رمضان 2018.

قرار الشريف الانسحاب من دراما رمضان بسبب التحضير لعمل سينمائي مع السيناريست عمرو سمير عاطف، المقرر تصويره الفترة المقبلة، من إخراج أحمد نادر جلال، إنتاج تامر مرسي، ووليد صبري.

محمد إمام





نجاح مسلسل "لمعي القط"، لم يثن محمد إمام عن قرار تأجيل مسلسله الجديد في رمضان 2018، والسبب في ذلك يعود لانشغاله في الإعداد لعمل سينمائي جديد يحضر له حالياً مع ياسمين صبري، وهو من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز، وتم ترشيح حسين المنباوي لإخراجه.

دنيا سمير غانم





وتنضم للقائمة الفنانة دنيا سمير غانم التى تغيب الموسم المقبل عن المنافسة الدرامية بعد حرصها على التواجد فى السنوات الأخيرة، وكان آخر أعمالها الموسم الدرامى الماضى فى مسلسل "فى ال لا لا لاند".







