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بث مباشر.. مباراة روسيا والبرازيل

الرياضة

روسيا والبرازيل
روسيا والبرازيل

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روسيا

بث مباشر

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يقوم  موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر للمباراة الودية بين روسيا والبرازيل.

شاهد المباراة ..

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