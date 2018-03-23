» مفاجأة صادمة لـ«مرتضى» بسبب «الشناوي» و«حامد»

23 مارس 2018 - 06:53 م

كشف عبدالله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، عن مفاجأة صادمة لإدارة القلعة البيضاء، حول تجديد أحمد الشناوي وطارق حامد لاعبا الفريق، موضحًا أنه يعتبر باطلًا بسبب عدم موافقة المجلس بأكمله على هذا التجديد.

وكان الشناوي قد وقع للزمالك موسمين، وينتهي عقد حارس المرمي في نهاية الموسم المقبل ليستمر في القلعة البيضاء حتى 2021، فيما وقع طارق حامد 3 سنوات للقلعة البيضاء.

وقال«جورج» في تصريحاته في برنامج«اكسترا تايم» الذي يقدمه الأعلامي«هاني حتحوت» عبدالله السعيد لاعب النادي الأهلي يعتبر "صفقة كويسة " لكنه ليس صفقة القرن وقيمة اللاعب المالية مبالغ فيها.

وأضاف عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء : في حالة حل المجلس لا أعتقد أن يكون حال الزمالك أسوأ مما هو عليه الآن.