» تراجع فى أسعار الذهب

23 مارس 2018 - 07:57 م

شهدت أسعار الذهب فى السوق المحلي، اليوم الجمعة، تراجعًا بنحو 3 جنيهات، بعد أن شهد ارتفاعًا فى بداية تعاملات اليوم بنحو 7 جنيهات، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولاً 655 جنيهًا للجرام.

وسجل الجرام عيار 18 نحو 561.40 جنيه، وعيار 24 بقيمة 748 جنيهًا، فيما بلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 2540 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب شهدت ارتفاعا الأيام الماضية، نتيجة مخاوف المستثمرين من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بعد قيام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتوجيه الممثل التجارى روبرت لافتايزر لفرض رسوم لا تقل عن 50 مليار دولار على الواردات الصينية، فيما أعلنت الصين خططًا لفرض رسوم جمركية متبادلة على 3 مليارات دولار من الواردات الأمريكية.