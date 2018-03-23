  • الجمعة 23 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:37 م
بحث متقدم
السيسي في سيناء

«السيسى»: 275 مليار جنيه تكلفة تنمية سيناء

عادل الجبير

«الجبير»: قضية قطر خليجية وسيتم حلها خليجيًا

الأمم المتحدة

مصر تنجح في اعتماد قرار أممي حول الإرهاب

موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي

«موسى»: هذه حقيقة مطالبتي بإلغاء جامعة الأزهر

مريم عبدالسلام

مصر تطالب بريطانيا بسرعة تسليم جثمان الطالبة «مريم»

السعودية

السعودية تعفي مواطني 4 دول من رسوم العمالة

صلاح

«صلاح» لا يُقهر.. ولا أمانع من تحطيمه لرقمي

الدولار

71 مليار دولار خسائر أغنياء العالم في يوم واحد

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يبكي في خطبة الجمعة: انزلوا الانتخابات

عملية احتجاز الرهائن جنوبي فرنسا

القصة الكاملة لعملية احتجاز الرهائن بجنوب فرنسا

«الجبير»: قضية قطر خليجية وسيتم حلها خليجيًا

عرب وعالم

عادل الجبير
عادل الجبير

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

الحسينى لـ أمير قطر: "أتمنى تنور القاهرة"

#

"أديب" يوجه الشكر لأمير قطر لهذا السبب

#

المفتي: ختان الإناث من قبيل العادات والتقاليد

#

تغريم 13 شركة أدوية 5 مليارات جنيه في احتكار الدواء

قطر

الحصار

السعودية

الخليج

الجبير

قال وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، اليوم الجمعة، إن مقاطعة بلاده والدول الأربع لقطر تعد أزمة خليجية وسيتم حلها خليجيًا.

وأضاف "الجبير" في مؤتمر صحفي في واشنطن، نشرته وزارة الخارجية عبر حسابها عبر "تويتر": "نأمل عودة قطر إلى الصواب وتصحيح ما اقترفته من أخطاء".

وأكد  وزير خارجية السعودية، أن قضية قطر خليجية وسيتم حلها خليجيًا، والمشكلة لا علاقة لها بالعلاقات الأمريكية السعودية.

وتابع قائلًا: وضعنا قائمة بممولي الإرهاب وقطر رفضتها وطريقة ردها إقرار بأنها تمول الإرهاب، ونأمل أن تصحح قطر من مسارها وتعود إلى الطريق الصحيح.

وأشار "الجبير"، إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيزور، غدا السبت 24 مارس، بوسطن ضمن زيارته الرسمية التي يجريها حاليًا في الولايات المتحدة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد أبو تريكة .. مصر إذ تخسر قوتها الناعمة

جمال سلطان

سلفية الشيخ «فركوس»!!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مجموعة مصر.. روسيا تسقط أمام البرازيل
» قصة «عجوز» تمنت رؤية الكعبة فتورطت في قضية مخدرات
» تراجع فى أسعار الذهب
» رسالة مؤثرة من «تركي آل شيخ» لـ«الخطيب»
» «كوكا» يقود هجوم مصر أمام البرتغال.. والحارس مفاجأة
» مفاجأة صادمة لـ«مرتضى» بسبب «الشناوي» و«حامد»
» ضبط 6640 مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة
» «سانتوس» يعلن تشكيل البرتغال أمام مصر
» تعليق ناري من «النقاز» بعد استبعاده من تشكيل الزمالك
» مقتل 12 وإصابة 40 في تفجير قرب استاد رياضي بأفغانستان
» «الكونجرس» يصادق على حجب مساعدات السلطة الفلسطينية

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:35 ص

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار