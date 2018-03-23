تعرف على لجنتك للتصويت بـ«الرئاسية»

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حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 3 طرق أمام المواطنين المدرجين على قوائم الناخبين لمعرفة أماكن لجانهم الانتخابية وأرقامهم في كشوف الناخبين.

ودعت الهيئة إلى التصفح عبر الموقع الإلكتروني لها، وإدخال الـ14 رقمًا في بطاقة الرقم القومي لمعرفة مكان لجانهم الانتخابية ورقم اللجنة.

كما طالبت الهيئة المواطنين بالاتصال بالخط الساخن رقم 141 عبر أى خطوط أرضية أو محمولة.

واقترحت الهيئة على المواطنين إرسال رسالة نصية للرقم 5151، من خلال الهاتف المحمول للحصول على بيانات اللجنة الانتخابية.

للدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات اضغط هنا


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