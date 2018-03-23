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ضابط ينقذ طفلة من الخطف احتجزها سائق وعاطلان

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الإسكندرية

ضابط شرطة

سائق

تمكن ضابط بقسم شرطة أول المنتزه بالاسكندرية، من إنقاذ فتاة احتجزها سائق وعاطلان داخل سيارة ميكروباص بمنطقة سيدي بشر، بعدما سمع استغاثتها أثناء تصادف مروره بدائرة القسم.

البداية عندما تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بأنه أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم أول المنتزه بشارع عقل باشا بمنطقة سيدي بشر قبلي، تناهى إلى سمعه صوت استغاثة سيدة من داخل السيارة رقم "س ب د 8275 مصر" ميكروباص صغير الحجم يستقلها بعض الأشخاص.

واستطاع الضابط ضبط السيارة بشارع المسرح بعد مطاردتها وتبين أن مستقليها كل من "م. ص. أ" وشهرته "ميدو" 23 سنة، عاطل، السابق اتهامه في قضية جنايات القسم "مخدرات "بحيازته فرد خرطوش - عيار 12، و"م. أ. م" 21 سنة، عاطل، بحيازته سلاح أبيض "سكين"، و"ي. ع. أ" 19 سنة، بحيازته سلاح أبيض "سكين".

وتبين قيام المتهمين باحتجاز المدعوة "ش. ر. م" 14 سنة، بدون عمل، مقيمة شارع محمد فريد بمنطقة سيدي بشر قبلي، داخل السيارة محاولين سرقتها تحت تهديد السلاح.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ عليهم والسيارة والسلاحين "الناري - الأبيض".

كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامي.

حرر المحضر رقم 64/8462 /2018 جنايات قسم أول المنتزه، وجار العرض على النيابة للتحقيق.


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