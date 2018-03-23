  • الجمعة 23 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:20 م
بحث متقدم
مصر والبرتغال

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر والبرتغال

السيسي وتميم.. "تخابر مع قطر"

هل تنتهى الخصومة بين مصر وقطر؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي

من الأحزاب لـ«السيسى»: أنت السبب

السيسي في سيناء

للمرة الثانية خلال شهر.. سر زيارة السيسى لـ«سيناء»

عادل الجبير

«الجبير»: قضية قطر خليجية وسيتم حلها خليجيًا

السيسي وترامب

شروط أمريكية جديدة لعودة المساعدات.. هل تقبلها مصر؟

السعودية

السعودية تعفي مواطني 4 دول من رسوم العمالة

الأمم المتحدة

مصر تنجح في اعتماد قرار أممي حول الإرهاب

السيسي في سيناء

«السيسى»: 275 مليار جنيه تكلفة تنمية سيناء

مريم عبدالسلام

مصر تطالب بريطانيا بسرعة تسليم جثمان الطالبة «مريم»

حبس 14 شخص حطموا منزل عمدة أثناء جلسة صلح ببنى سويف

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

أخبار متعلقة
#

مصرع عامل دهسه قطار أثناء عبور المزلقان ببنى سويف

#

حرق ذئب هاجم قرية وأصاب 5 أطفال ببنى سويف

#

أسرة تقتل حمارًا وتتهم آخرين بسبب الصراع على حراسة مصنع في بني سويف

#

انهيار منزل على شخص أثناء التنقيب عن الذهب بسفاجا

مشادة

مشاجرة

عمدة

المحامي العام.

جلسة صلح

أمر المستشار أيمن إدريس مدير نيابة الفشن بإشراف المستشار عماد على المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف بحبس 14 شخصا 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تحطيم منزل عمدة.

وكانت مباحث الفشن جنوب بني سويف، ألقت القبض على 14 شخصا من قرية "بني صالح" التابعة لمركز الفشن بعد قيامهم بتحطيم محتويات منزل عمدة القرية.

وتلقى العقيد هشام لطفي مأمور مركز الفشن بلاغا من عمدة قرية بني صالح بنشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين عائلتين بمنزله وتبين من تحقيقات الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن أن سبب المشاجرة يرجع إلى قيام عمدة القرية بعقد جلسة صلح عرفي بين عائلتين متشاجرتين بالقرية.

وأثناء جلسة الصلح العرفي نشبت مشادة كلامية بين أفراد العائلتين سرعان ما تطورت إلى مشاجرة واشتباكات باليد وتم خلال المشاجرة تحطيم بعض محتويات منزل العمدة.

تم تحرير محضر بالواقعة وبإحالتهم لنيابة الفشن أصدرت قرارها المتقدم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد أبو تريكة .. مصر إذ تخسر قوتها الناعمة

جمال سلطان

سلفية الشيخ «فركوس»!!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة إسبانيا وألمانيا
» عودة العلاقات اللبنانية السعودية إلى طبيعتها
» إصابة 9 فلسطينيين برصاص الإحتلال في غزة
» مصر تطالب بريطانيا بسرعة تسليم جثمان الطالبة «مريم»
» نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقاله للأهلي
» قصة «عجوز» تمنت رؤية الكعبة فتورطت في قضية مخدرات
» تراجع فى أسعار الذهب
» مجموعة مصر.. روسيا تسقط أمام البرازيل
» رسالة مؤثرة من «تركي آل شيخ» لـ«الخطيب»
» مفاجأة صادمة لـ«مرتضى» بسبب «الشناوي» و«حامد»
» ضبط 6640 مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:35 ص

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار