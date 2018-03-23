حبس 14 شخص حطموا منزل عمدة أثناء جلسة صلح ببنى سويف

23 مارس 2018 - 08:18 م

أمر المستشار أيمن إدريس مدير نيابة الفشن بإشراف المستشار عماد على المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف بحبس 14 شخصا 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تحطيم منزل عمدة.

وكانت مباحث الفشن جنوب بني سويف، ألقت القبض على 14 شخصا من قرية "بني صالح" التابعة لمركز الفشن بعد قيامهم بتحطيم محتويات منزل عمدة القرية.

وتلقى العقيد هشام لطفي مأمور مركز الفشن بلاغا من عمدة قرية بني صالح بنشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين عائلتين بمنزله وتبين من تحقيقات الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن أن سبب المشاجرة يرجع إلى قيام عمدة القرية بعقد جلسة صلح عرفي بين عائلتين متشاجرتين بالقرية.

وأثناء جلسة الصلح العرفي نشبت مشادة كلامية بين أفراد العائلتين سرعان ما تطورت إلى مشاجرة واشتباكات باليد وتم خلال المشاجرة تحطيم بعض محتويات منزل العمدة.

تم تحرير محضر بالواقعة وبإحالتهم لنيابة الفشن أصدرت قرارها المتقدم.