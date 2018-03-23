«ترامب» يصادق على قانون لتمويل الحكومة بـ1.3 ترليون دولار

23 مارس 2018 - 09:18 م

صادق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على مشروع قانون لتمويل حكومة بلاده بنحو 1.3 ترليون دولار، حتى نهاية سبتمبر المقبل، تفاديًا لتوقف أعمال الوزارات والوكالات الفيدرالية.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، إنه يعترض على القانون، الذي مرره الكونجرس، مبيناً أنه وقّعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي وقت سابق اليوم، هدّد الرئيس الأمريكي، في تغريدة عبر "تويتر"، برفض المشروع، بحجة عدم تضمنه تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، أو تخصيص أموال لتسوية أوضاع أبناء المهاجرين.

يشار إلى أن قانون الموازنة الفيدرالية الأمريكية للعام المالي 2018 (1 أكتوبر 2017 - 30 سبتمبر 2018)، ما يزال معلقًا، بسبب خلافات حول عدد من التفاصيل، بين الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، من جهة، وبين الرئيس ونواب في الحزبين من جهة أخرى.

وتقدمت إدارة ترامب بمشروع قانون الموازنة في مارس 2017، وقدرت حجم الإنفاق الحكومي الفدرالي بنحو 4.1 ترليون دولار، بعجز قدر بنحو 440 مليارًا.

ومنذ بداية السنة المالية الجارية، يتم تمويل أنشطة الحكومة بشكل جزئي من وقت لآخر.