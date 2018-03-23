  • الجمعة 23 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:19 م
بحث متقدم
مصر والبرتغال

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر والبرتغال

السيسي وتميم.. "تخابر مع قطر"

هل تنتهى الخصومة بين مصر وقطر؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي

من الأحزاب لـ«السيسى»: أنت السبب

السيسي في سيناء

للمرة الثانية خلال شهر.. سر زيارة السيسى لـ«سيناء»

عادل الجبير

«الجبير»: قضية قطر خليجية وسيتم حلها خليجيًا

السيسي وترامب

شروط أمريكية جديدة لعودة المساعدات.. هل تقبلها مصر؟

السعودية

السعودية تعفي مواطني 4 دول من رسوم العمالة

الأمم المتحدة

مصر تنجح في اعتماد قرار أممي حول الإرهاب

السيسي في سيناء

«السيسى»: 275 مليار جنيه تكلفة تنمية سيناء

مريم عبدالسلام

مصر تطالب بريطانيا بسرعة تسليم جثمان الطالبة «مريم»

ردًا على عدم جاهزيتهم للانتخابات

من الأحزاب لـ«السيسى»: أنت السبب

الحياة السياسية

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

حسن علام

أخبار متعلقة
#

المليارات المهدرة فى الموازنة العامة للدولة (1)

#

"مصر للطيران" تعلن موعد رحلاتها لروسيا

#

«أنت أقوى من المخدرات» ندوة بجامعة الفيوم

#

بالفيديو.. شرطي يسرق أسلحة الحرس الوطني

الأحزاب

الانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسي

المنافسة

شعب ورئيس

«أنتم السبب، الأحزاب مستعدة، الرئيس لم يمد يده للأحزاب، عن أى انتخابات يتحدث، تم شيطنتها»، بهذه الجمل، رد حزبيون، على حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أكد خلاله أن الأحزاب غير مستعدة خلال تلك الفترة على المنافسة فى الانتخابات الرئاسية، وسط تأكيدات، بأن الرئيس، لم يعقد اجتماعًا واحدًا مع الأحزاب منذ ثلاث سنوات.

وخلال حواره مع المخرجة ساندرا نشأت، والذى حمل عنوان «شعب ورئيس»، أكد الرئيس السيسي، أن الأحزاب غير قادرة على المنافسة خلال المرحلة الراهنة، مضيفًا: "إحنا بنقول الأحزاب أكتر من 100 حزب،  طيب قدموا حد كتير أو قدموا حد!".

وأردف قائلًا: "والله العظيم أنا كنت أتمنى أن يكون موجود معانا واحد واتنين وتلاتة وعشرة من أفاضل الناس وتختاروا زى ما أنتم عايزين، لا يجب أن أتحمل ما ليس لى دخل فيه، إحنا لسه مش جاهزين، مش عيب".

مجدى حمدان، نائب رئيس حزب "الحركة الديمقراطية"، قال إن الأحزاب جاهزة للمنافسة على أى انتخابات، لكن هناك إجراءات عديدة اتخذتها السلطة، أدت فى النهاية إلى تهميش دورها، وعدم السماح لها بأداء أى دور، بل وتكتيفها".

وخلال حديثه لـ"المصريون"، أضاف أن الدولة سلطت آلتها الإعلامية؛ للهجوم على الأحزاب وشيطنتها، كما أن السلطة الحالية جعلت رجالها فقط هم المتحدثين باسمها، ولم تسمح لأحد من الأحزاب بالتحدث أو الظهور.

وأشار إلى أن النظام الحالي، هو من سجن وحبس قيادات وأعضاء الأحزاب، وأيضًا هو من قام باقتحام اجتماعاتها، مؤكدًا أنهم من دعوا لدمج الأحزاب جميعًا فى حزب واحد، حتى يكون هناك صوت واحد، الصوت الداعم والمؤيد فقط للدولة – بحسب رأيه.

نائب رئيس حزب «الحركة الديمقراطية»، نوه بأنه خلال حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لم يتم الهجوم على الأحزاب، مثلما يحدث الآن، ولم تسع السلطة حينها إلى مصادرة الأحزاب، وقتل نشاطها.

ودلل على صحة حديثه بأن الرئيس لم يجتمع بقيادات وأعضاء الأحزاب القوية، ولم يمد لها يده منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولم يهتم بشئونهم، وإنما سعى إلى مقابلة المؤيدين فقط، وحديثه به مغالطات كثيرة عن الأحزاب.

وقال حمدان، إن هناك أحزابًا كثيرة، كان لها دور ووجود فعال بعد الثورة، إلا أنه تم الضغط عليها ومهاجمتها، وتمت شيطنتها، إضافة إلى أنه لم يسمح لها بالحركة والتواصل مع المواطنين، ما دفع بعضها إلى التعفف عن ممارسة الحياة السياسية.

إلى هذا، أشار معتز الشناوي، المتحدث باسم حزب "التحالف الشعبى الاشتراكي"، إلى أنه لا توجد انتخابات رئاسية حقيقية، حتى يتم التحدث عن الأحزاب وعن مرشحين.

وأضاف الشناوى لـ"المصريون"، أن النظام الحالى يصر على أنه النظام الأوحد، ويسعى إلى غلق كل القنوات الشرعية، ما سيؤدى إلى انفجار قادم لا محالة، سيؤدى إلى نتائج لا تحمد عقباه، وهو ما لا يبغيه أحد بالتأكد، لكن إجراءات السلطة سينتج عنها ذلك.

المتحدث باسم «التحالف الشعبي»، أشار إلى أنه لا توجد أية ضوابط حقيقية، لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة، كما أن المناخ الحالي، والأجواء التى تمر بها العملية الانتخابية غير ديمقراطية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد أبو تريكة .. مصر إذ تخسر قوتها الناعمة

جمال سلطان

سلفية الشيخ «فركوس»!!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة إسبانيا وألمانيا
» عودة العلاقات اللبنانية السعودية إلى طبيعتها
» إصابة 9 فلسطينيين برصاص الإحتلال في غزة
» مصر تطالب بريطانيا بسرعة تسليم جثمان الطالبة «مريم»
» نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقاله للأهلي
» قصة «عجوز» تمنت رؤية الكعبة فتورطت في قضية مخدرات
» تراجع فى أسعار الذهب
» مجموعة مصر.. روسيا تسقط أمام البرازيل
» رسالة مؤثرة من «تركي آل شيخ» لـ«الخطيب»
» مفاجأة صادمة لـ«مرتضى» بسبب «الشناوي» و«حامد»
» ضبط 6640 مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:35 ص

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار