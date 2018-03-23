من الأحزاب لـ«السيسى»: أنت السبب

23 مارس 2018 - 09:33 م

«أنتم السبب، الأحزاب مستعدة، الرئيس لم يمد يده للأحزاب، عن أى انتخابات يتحدث، تم شيطنتها»، بهذه الجمل، رد حزبيون، على حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أكد خلاله أن الأحزاب غير مستعدة خلال تلك الفترة على المنافسة فى الانتخابات الرئاسية، وسط تأكيدات، بأن الرئيس، لم يعقد اجتماعًا واحدًا مع الأحزاب منذ ثلاث سنوات.

وخلال حواره مع المخرجة ساندرا نشأت، والذى حمل عنوان «شعب ورئيس»، أكد الرئيس السيسي، أن الأحزاب غير قادرة على المنافسة خلال المرحلة الراهنة، مضيفًا: "إحنا بنقول الأحزاب أكتر من 100 حزب، طيب قدموا حد كتير أو قدموا حد!".

وأردف قائلًا: "والله العظيم أنا كنت أتمنى أن يكون موجود معانا واحد واتنين وتلاتة وعشرة من أفاضل الناس وتختاروا زى ما أنتم عايزين، لا يجب أن أتحمل ما ليس لى دخل فيه، إحنا لسه مش جاهزين، مش عيب".

مجدى حمدان، نائب رئيس حزب "الحركة الديمقراطية"، قال إن الأحزاب جاهزة للمنافسة على أى انتخابات، لكن هناك إجراءات عديدة اتخذتها السلطة، أدت فى النهاية إلى تهميش دورها، وعدم السماح لها بأداء أى دور، بل وتكتيفها".

وخلال حديثه لـ"المصريون"، أضاف أن الدولة سلطت آلتها الإعلامية؛ للهجوم على الأحزاب وشيطنتها، كما أن السلطة الحالية جعلت رجالها فقط هم المتحدثين باسمها، ولم تسمح لأحد من الأحزاب بالتحدث أو الظهور.

وأشار إلى أن النظام الحالي، هو من سجن وحبس قيادات وأعضاء الأحزاب، وأيضًا هو من قام باقتحام اجتماعاتها، مؤكدًا أنهم من دعوا لدمج الأحزاب جميعًا فى حزب واحد، حتى يكون هناك صوت واحد، الصوت الداعم والمؤيد فقط للدولة – بحسب رأيه.

نائب رئيس حزب «الحركة الديمقراطية»، نوه بأنه خلال حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لم يتم الهجوم على الأحزاب، مثلما يحدث الآن، ولم تسع السلطة حينها إلى مصادرة الأحزاب، وقتل نشاطها.

ودلل على صحة حديثه بأن الرئيس لم يجتمع بقيادات وأعضاء الأحزاب القوية، ولم يمد لها يده منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولم يهتم بشئونهم، وإنما سعى إلى مقابلة المؤيدين فقط، وحديثه به مغالطات كثيرة عن الأحزاب.

وقال حمدان، إن هناك أحزابًا كثيرة، كان لها دور ووجود فعال بعد الثورة، إلا أنه تم الضغط عليها ومهاجمتها، وتمت شيطنتها، إضافة إلى أنه لم يسمح لها بالحركة والتواصل مع المواطنين، ما دفع بعضها إلى التعفف عن ممارسة الحياة السياسية.

إلى هذا، أشار معتز الشناوي، المتحدث باسم حزب "التحالف الشعبى الاشتراكي"، إلى أنه لا توجد انتخابات رئاسية حقيقية، حتى يتم التحدث عن الأحزاب وعن مرشحين.

وأضاف الشناوى لـ"المصريون"، أن النظام الحالى يصر على أنه النظام الأوحد، ويسعى إلى غلق كل القنوات الشرعية، ما سيؤدى إلى انفجار قادم لا محالة، سيؤدى إلى نتائج لا تحمد عقباه، وهو ما لا يبغيه أحد بالتأكد، لكن إجراءات السلطة سينتج عنها ذلك.

المتحدث باسم «التحالف الشعبي»، أشار إلى أنه لا توجد أية ضوابط حقيقية، لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة، كما أن المناخ الحالي، والأجواء التى تمر بها العملية الانتخابية غير ديمقراطية.