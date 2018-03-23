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عودة العلاقات اللبنانية السعودية إلى طبيعتها

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عودة "الحريري" لن تنهي الصراع

السعودية

لبنان

سعد الحريري

ميشال عون

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، عودة علاقات بلاده بالسعودية إلى طبيعتها، بعد توترها في نوفمبر الماضي، إثر استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من رئاسة الحكومة في نوفمبر، في كلمة متلفزة من الرياض.

وقال "عون" لأعضاء مجلس الأعمال "اللبناني ـ السعودي"، الذين زاروه اليوم في قصر "بعبدا" الرئاسي شرقي العاصمة بيروت، "صحيح أن حدثا معينا حصل، لكننا تخطيناه معا، والعلاقات الثنائية عادت إلى ما كانت عليه بشكل طبيعي جدا جدا، ولطالما كانت كذلك منذ القدم".

وأوضح أن "هذا الأمر ينطبق على الأشقاء الخليجيين بشكل عام".

وتابع "نحن منفتحون على كافة أشكال التعاون المشترك، سواء كان اقتصاديا أم تنمويا أم غير ذلك، كما أننا مستعدون لتأمين أفضل الظروف لمثل هكذا تعاون".

وكانت العلاقات اللبنانية ـ السعودية قد شهدت حالة من التوتر، إثر استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من رئاسة الحكومة في نوفمبر، في كلمة متلفزة من الرياض، قبل أن يتراجع عنها لدى عودته إلى بلاده.

واتهم مسؤولون لبنانيون بينهم الرئيس عون آنذاك، الرياض بـ "احتجاز" الحريري و"إجباره" على الاستقالة، وقال إن هذا التصرف "عمل عدواني تجاه لبنان"، وهو ما نفته الرياض.

وخلال لقاء اليوم، أكد رؤوف أبو زكي رئيس مجلس الأعمال "اللبناني ـ السعودي"، "أن العلاقات بين البلدين مقبلة على تطورات إيجابية كثيرة"، مضيفا أن "حركة الزيارات الرسمية والأهلية ستكون ناشطة".

وتوقع أبو زكي في كلمة له "حصول صيف سعودي، لا بل خليجي واعد في لبنان".

ويعتمد لبنان بشكل رئيسي على السعوديين لإنعاش موسم الاصطياف والسياحة.

ومنذ سنوات، تراجع عدد السياح السعوديين والخليجيين بشكل عام إلى لبنان، بسبب تحذيرات الدول الخليجية مواطنيها من السفر إلى هناك، بدعوى تزايد التوترات السياسية والأمنية.

وبلغ عدد السياح الخليجيين الصيف الماضي 8 بالمائة فقط مما كانت عليه الحركة السياحية عامي 2009 و2010، حين كان يستقبل لبنان سنويا أكثر من 150 ألف سائح من دول الخليج، وفق تصريحات صحفية أدلى بها نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر.

في المقابل، يراوح عدد اللبنانيين المقيمين في السعودية بين 250 إلى 300 ألف مقيم.


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