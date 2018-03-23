ترامب يصادق على قانون لتمويل الحكومة

23 مارس 2018 - 10:31 م

صادق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على مشروع قانون لتمويل الحكومة بنحو 1.3 ترليون دولار، حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، تفاديًا لتوقف أعمال الوزارات والوكالات الفيدرالية.



وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، إنه يعترض على القانون، الذي مرره الكونغرس، مبيناً أنه وقّعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي.



وفي وقت سابق اليوم، هدّد الرئيس الأمريكي، في تغريدة عبر "تويتر"، برفض المشروع، بحجة عدم تضمنه تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، أو تخصيص أموال لتسوية أوضاع أبناء المهاجرين.



يشار أن قانون الموازنة الفيدرالية الأمريكية للعام المالي 2018 (1 أكتوبر/تشرين الأول 2017 - 30 سبتمبر/أيلول 2018)، ما يزال معلقًا، بسبب خلافات حول عدد من التفاصيل، بين الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، من جهة، وبين الرئيس ونواب في الحزبين من جهة أخرى.



وتقدمت إدارة ترامب بمشروع قانون الموازنة في مارس/آذار 2017، وقدرت حجم الإنفاق الحكومي الفدرالي بنحو 4.1 ترليون دولار، بعجز قدر بنحو 440 مليارًا.

