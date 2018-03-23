» أعمال شغب واعتقالات قبل مباراة إنجلترا وهولندا

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الرياضة

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أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الجمعة، اعتقال أكثر من ألف مشجع جراء أعمال شغب جماهيرية قبل المباراة الودية لكرة القدم بين منتخبي إنجلترا وهولندا.
ووفقًا لبيان نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، "تسبب أكثر من ألف مشجع في أعمال شغب في حي الأحمر بمدينة أمستردام، وذلك بالتزامن مع حضورهم مباراة منتخبي هولندا وإنجلترا الودية اليوم الجمعة".
واعتقلت الشرطة أكثر من 25 مشجعًا منذ أمس الخميس بسبب المشاكل التي تسببوا بها في الشوارع.
وأظهرت بعض مقاطع الفيديو المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الجماهير المخمورة وهي تلقي زجاجات الكحول على قارب للسياح تزامن مروره في نفس الوقت بقنوات المدينة، كما ألقوا دراجة فيها. 

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