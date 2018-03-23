» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين مصر والبرتغال

23 مارس 2018 - 10:39 م

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر أمام نظيره البرتغالي، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي تجمعهما، في مدينة زيوريخ السويسرية ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2018.

المباراة شهدت سيطرة كلية من المنتخب البرتغالي، الذي كشّر عن أنيابه بشن العديد من الهجمات، عن طريق الأسطورة كريستيانو رونالدو.

وعلى عكس مجريات اللعب، كاد منتخب مصر أن يسجل هدف التقدم عن طريق عبد الله السعيد، الذي قابل عرضية تريزيجيه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها دفاع البرتغال ببراعة، ليحرم الفراعنة من الهدف الأول.

وكاد رونالدو أن يتقدم بهدف أول للبرتغال من ركلة حرة غير مباشرة، داخل منطقة الجزاء، لكن أقدام عبد الله السعيد وقفت حائلا أمام تسديدة كريستيانو.

وفي الدقيقة 42، تقدم رولاندو بهدف أول لأبطال أوروبا من ضربة رأسية، قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل.