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نادي بنها يناقش الاضرابات النفسية لدي الاطفال

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علي إسماعيل

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نظم نادي بنها الرياضي بمحافظة القليوبية مساء اليوم ندوة بعنوان"الاضرابات النفسية لدي الاطفال وطرق العلاج"بحضور اكثر من 200 طفل وولي امر، وبحضور احمد برهومة رئيس مجلس ادارة النادي وعبدالكريم الجندي امين الصندوق وهاني جودة مدير حمام السباحة ومنظم الندوة.
حاضر في الندوة الدكتورة رانية احمد استشاري نفسية والدكتورة شيماء محمد دكتوراة علم النفس.
واكد هاني جودة مدير حمام السباحة ان هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التي تهدف الي توعية الاطفال واولياء الامور مشيرا الي ان الصحة النفسية عامل اساسي في تربية وتكوين سليم لصحة الرياضي، مضيفا ان الصحة النفسية جزء لا يتجزء من الصحة البدنية والتي لها عامل اساسي علي حياة الاطفال والكبار.
ومن جانبه اكد احمد برهومه انه جاري تطوير النادي من اجل تقديم خدمه افضل للرواد من خلال توقيع برتوكول مع المستشفيات والاطباء لتقديم الخدمة الطبية باسعار مخفضة.
 كما دعا برهومة جميع الحضور بالنزول للمشاركة في العملية الانتخابية قائلا مصر تحتاج لكل ابنائها خلال هذه الفترة حتي نتصدي لاعداء النجاح الذين يهدفون لاسقاط الدولة.
ومن جانبها اكدت الدكتورة رانية احمد، ان الصحة النفسية كما هي الصحة الجسمية مهمة في كل مرحلة من مراحل حياة الإنسان، بل إن الاهتمام بها أصبح ضرورة تقتضيها طبيعة العصر الذي نعيش فيه نظراً لارتفاع عدد الذين يعانون الاضطرابات النفسية بسبب ازدياد ضغوطات الحياة ومشكلاتها التي تركت آثاراً سلبية في صحة الإنسان النفسية والجسمية .
واضافت رانية، ان التثقيف في مجال الصحة النفسية أمراً مساعداً في الوقاية من الاضطرابات النفسية أو في التخلص منها، مشيرة الي ان ضغوط الحياة هي خبرات لا يمكن لأي فرد أن يتجنبها، وهي تصيب الكبار والصغار على حد سواء . ويرى العديد من علماء النفس أن الأطفال يعانون الضغوط النفسية أكثر من الكبار، وذلك لقلة خبراتهم في مواجهة هذه الضغوط والتغلب عليها . ومن حسن الحظ أن قسماً كبيراً من هذه الضغوط يمكن أن تكون طبيعية، بل هي ضرورية للأطفال حيث تساعد الضغوط الأطفال على تنمية المهارات التي يحتاجون إليها للتكيف مع المواقف المهددة لهم أثناء حياتهم المقبلة . غير أن دعم الوالدين ومساعدتهم للأطفال الذين يواجهون ضغوطاً نفسية يعد أمراً ضرورياً للأطفال كي يتعلموا كيفية الاستجابة الجسمية والانفعالية السليمة لهذه الضغوط
 واشارت رانيا. الي إن الضغوط الحادة والمزمنة لدى الأطفال يمكن أن تؤدي إلى آثار صحية سلبية قصيرة المدى وبعيدة المدى، إذ يمكن أن تؤدي إلى تعطيل النمو العقلي ويمكن أن تصل أيضاً إلى الأعصاب والجهاز المناعي عند الأطفال، وإضافة إلى ذلك فإن الضغوط عند الأطفال يمكن أن تؤدي إلى مشكلات في صحتهم النفسية والجسمية مثل الاكتئاب واضطرابات الأكل وأمراض القلب والسرطان وأمراض مزمنة أخرى
واكدت الدكتورة شيماء محمد، إن الضغوط الحادة والمزمنة لدى الأطفال يمكن أن تؤدي إلى آثار صحية سلبية قصيرة المدى وبعيدة المدى، إذ يمكن أن تؤدي إلى تعطيل النمو العقلي ويمكن أن تصل أيضاً إلى الأعصاب والجهاز المناعي عند الأطفال، وإضافة إلى ذلك فإن الضغوط عند الأطفال يمكن أن تؤدي إلى مشكلات في صحتهم النفسية والجسمية مثل الاكتئاب واضطرابات الأكل وأمراض القلب والسرطان وأمراض مزمنة أخرى .
واضافت شيماء، في مرحلة الطفولة فإن أهم مصادر الضغوط النفسية عند الأطفال تتمثل في العلاقة السيئة بين الوالدين والتفكك الأسري، والخلافات الوالدية وعدم استقرار الجو الأسري والطلاق أو وفاة أحد الوالدين وتفضيل الوالدين طفلاً على آخر، وكذلك إهمال الطفل أو رفضه أو نبذه وعدم إشباع حاجاته أو النقص في رعايته وأسلوب الرعاية الوالدية العنيفة والفقر وضيق المسكن . وقد تشكل المدرسة في بعض الأحيان مصدراً للضغوط النفسية على الطفل وذلك بأشكال كثيرة سواء من حيث المناهج أو أساليب التعامل مع الطفل وغير ذلك.





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