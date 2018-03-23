هذه هي دلالات زيارة "السيسي" إلى سيناء

23 مارس 2018 - 11:07 م

أكد اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب دعاة الوطن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب لرغبة ونداء المصريين في عام 2014 وترشح للانتخابات الرئاسية؛ بسبب إدراكه بخطورة الموقف الداخلي في مصر.



وأوضح "الغباشي"، خلال حواره ببرنامج «حكاية وطن»، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية «الصحة والجمال» مساء الجمعة، أن السيسي أرسل رسالة للداخل والخارج اليوم، خلال زيارته لسيناء، بأن مصر تحارب الإرهاب بالنيابة عن العالم.



وأضاف أننا أمام حرب تصنعها بعض الدول لمنع استقرار الدولة المصرية، وأن الرئيس السيسي والقوات المسلحة يدافعون عن الأرض والعرض، متابعًا: «محدش يقدر يلبسنا طرح أو يكسر عين مصر أو يلوي ذراعها».

