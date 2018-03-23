اتهامات لـ"يوسف الحسيني" بالخيانة العظمى

23 مارس 2018 - 11:32 م

وجه الدكتور سمير صبري، المحامي، انتقادات لاذعة للإعلامي يوسف الحسيني، بسبب دعوته لأمير قطر لزيارة مصر، مؤكدًا أنه نوع من الخيانة والإسفاف وتحدي لمصر ولأسر الشهداء.



وأوضح "صبري"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "حكاية وطن"، عبر فضائية "الصحة والجمال" مساء الجمعة، أن هذا الحديث خيانة عظمى، وأجندة سياسية خارجية لإحباط المصريين.



ودعا "صبري" البرلمان بتعديل القانون وجعل الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى، لافتًا إلى أن بعض القنوات الإعلامية بها نوع من الإسفاف والتدني، وتدعو لخيانة وبيع الوطن.

