» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الهام

23 مارس 2018 - 11:44 م

أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع بدأ رسميًا، والذي يتسم بالموجات الحرارية، ونشاط الرياح.



وأوضح "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة، تقديم الإعلامي محمد موسى، أن درجة الحرارة ستنخفض غدًا 14 درجة، حيث ستصل درجة الحرارة إلى 24 درجة.



وأضاف أن الطقس اعتبارًا من الغد سيكون معتدل نهارًا، بارد ليلا، وستستمر تلك الحالة لمدة 72 ساعة.

