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ألمانيا وإسبانيا «حبايب».. وإيطاليا تسقط أمام الأرجنتين

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سقط منتخب إيطاليا أمام نظيره الأرجنتيني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، في إطار استعدادات راقصي التانجو لخوض منافسات كأس العالم 2018.

سجل هدفي المنتخب الأرجنتيني الثنائي إيفير بانيجا ومانويل لانزيني، في الدقيقتين 75 و85.

وفي مباراة أخرى، تعادل منتخب ألمانيا مع نظيره الإسباني بهدف لكل فريق، ضمن استعدادات الفريقين لخوض مونديال روسيا.

رودريجو مورينو نجح في التقدم بهدف للاروخا، في الدقيقة 6، قبل أن يعادل توماس مولر النتيجة للألمان.

وعلى جانب آخر، تمكن إنجلترا من التغلب على نظيره الهولندي في عقر داره بهدف دون رد، سجله جيسي لينجارد.


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