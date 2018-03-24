» بالفيديو.. كولومبيا تقلب الطاولة على فرنسا

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المصريون

كولومبيا

حقق المنتخب كولومبيا فوزًا مثيرًا على نظيره الفرنسي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن استعدادات كأس العالم 2018 في روسيا.

واستطاع لاعبو كولومبيا العودة بالنتيجة بعد تأخرهم بهدفين، بالفوز بثلاثة أهداف، ليحققوا "ريمونتادا" رائعة.

أحرز أوليفية جيرو الهدف الأول للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 11، وأضاف الثاني توماس ليمار في الدقيقة 28.

ولكن سريعًا، قلّص لويس مورييل النتيجة بإحرازه الهدف الأول للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، أحرز رادميل فالكاو الهدف الثاني في الدقيقة 62، واختتم خوان كينتيرو الثلاثية لكولومبيا في الدقيقة 85.


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