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مرتضى منصور

رسالة هامة من "منصور" لأعضاء نادي الزمالك

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مفاجأة مدوية بشأن العقاقير المنشطة جنسيًا للمرأة

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بالفيديو..

مفاجأة مدوية بشأن العقاقير المنشطة جنسيًا للمرأة

دفتر أحوال الوطن

صورة أدوية صورة أرشيفية
صورة أدوية صورة أرشيفية

المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور عماد أحمد، طبيب بشري، عن أن المنشطات الجنسية للمرأة نوع من العقاقير، موضحا أن الضعف الجنسي عند المرأة هو عدم ميلها للشهوة، وأن تكون باردة جنسيًا.
وأوضح ، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" عبر فضائية "العاصمة"، يوم الجمعة، أن الاستخدام الخاطىء للعقاقير المنشطة جنسيًا للمرأة قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.
ولفت إلى أنه لو هناك ضرورة طبية لاستخدام العقاقير الطبية المسموح بها لتحسين الأداء الجنسي للمرأة والرجل فلا مانع.
وأكد أنه لا توجد عقاقير منشطة جنسيًا للمرأة، مضيفا: "لا يوجد دواء يزيد من الرغبة والقدرة الجنسية لدى المرأة".
وأضاف "أحمد" أن المادة التي تتكون من العقاقير المنتشرة بالأسواق لتحفيز المرأة جنسيًا تعمل على إحداث "لخبطة" في هرموناتها، وقد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.
وأشار "أحمد" إلى أن طريقة إثارة الرجل، تختلف عن طريقة إثارة المرأة، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى.

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