» ميدو: هذا هو سبب الهزيمة في الدقائق الأخيرة

24 مارس 2018 - 03:51 ص

قال أحمد حسام ميدو، نجم المنتخب السابق، إن المنتخب الوطني تألق في مباراة البرتغال رغم الهزيمة في الدقائق الأخيرة، لافتا إلى أن سبب الخسارة غياب الثقة عن جانب اللاعبين.



وأضاف «ميدو»، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، أن المنتخب استطاع اكتساب الخبرات الفنية، لافتا إلى أنه لابد من توافر الثقة لدى لاعبي المنتخب قائلا: «إحنا قللنا من نفسنا».

