» وفاة مدير المخابرات الحربية الأسبق

توفي، الجمعة، اللواء فؤاد نصار، مدير المخابرات الحربية خلال حرب أكتوبر عام 1973.‎



وستشيع الجنازة، السبت، من مسجد آل رشدان بعد صلاة الظهر، ويقام سرادق العزاء الأحد.

تخرج اللواء فؤاد نصار فى الكلية الحربية عام 1944، ثم عمل مدرساً فى كلية الأركان، وتولى رئاسة المخابرات الحربية فى الفترة ما بين عامى 1972 حتى 1975.

كما تولى منصب محافظ البحر الأحمر من 1975 حتى 1976، ثم تولى منصب محافظ جنوب سيناء من 1976 حتى 1978، ثم تولى منصب محافظ مطروح من 1978 حتى 1981، وفى الفترة من 1981 إلى 1983 تولى رئاسة المخابرات العامة.

