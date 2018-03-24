» ماذا قالت "فيفا" عن أهداف "صلاح" و"رونالدو"

24 مارس 2018 - 03:59 ص

حقّق كل من منتخب تونس ونظيره المغربي انتصارين مهمين على إيران وصربيا على التوالي؛ بينما تعادل منتخب السعودية مع أوكرانيا بنتيجة (1-1)، وتلقّى المنتخب المصري خسارة في الدقائق الأخيرة بنتيجة (1-2) أمام البرتغال ضمن استعدادات المنتخبات العربية الأربعة لخوض نهائيات كأس العالم روسيا 2018.



وسلط (فيفا)، في تقرير على موقعه مساء الجمعة، الضوء على بدء الاستعدادات بمنتهى القوة للمشاركة في المونديال، وقال في مدينة ماربيا الإسبانية، وقف المنتخب السعودي نداً قوياً للمنتخب الأوكراني ونجح في الخروج متعادلاً بنتيجة 1-1 بعد الأداء القوي خصوصاً في الشوط الثاني.. وتقدّم المنتخب الأوكراني في الدقيقة 32 بعد كرة عرضية لعبها أرتيم كرافيتس برأسه على يمين الحارس ياسر المسيليم قبل ست دقائق من تسجيل المنتخب السعودي هدف التعادل، إثر ركلة ركنية وصلت إلى محمد السهلاوي، الذي لعبها برأسه قبل أن يُتابع فهد المولد الكرة في المرمى من مسافة قريبة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.



وفي الشوط الثاني، تحسّن أداء المنتخب السعودي الذي حاول السيطرة على مجريات المباراة، ولكن المنتخب الأوكراني كان الطرف الأفضل وهدّد المرمى، ولكن تألق ياسر المسيليم ومدافعيه حافظ على النتيجة الإيجابية.



ويلعب المنتخب السعودي المباراة الودية الثانية أمام منتخب بلجيكا يوم الثلاثاء في بروكسل.



وفى مباراة أخرى على الملعب الأوليمبي برادس، نجح المنتخب التونسي في تحقيق الفوز على المنتخب الإيراني بهدف نظيف.. وتقدم الفريق المستضيف في الدقيقة 70 عندما سجّل المدافع الإيراني ميلاد محمدي هدفاً بالخطأ في مرماه بعد مجهود فردي مميز من وهبي خزري، الذي دخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة ارتدت من حارس المرمى نحو محمدي، الذي فشل في إبعاد الكرة التي تهادت داخل المرمى.



وسيلتقي المنتخب التونسي في مباراته الودية الثانية، يوم الثلاثاء المقبل، مع كوستاريكا في مدينة نيس الفرنسية، فيما سيواجه المنتخب الإيراني نظيره الجزائري في النمسا.



وعلى الملعب الأوليمبي في مدينة تورينو الإيطالية خرج المنتخب المغربي فائزاً بنتيجة 2-1 في مواجهة نظيره الصربي، الذي يستعد أيضاً للمشاركة في العرس العالمي.

وتقدّم المنتخب المغربي في الدقيقة 29 من ركلة جزاء عن طريق حكيم زياش، قبل أن يُعادل دوسان تاديش النتيجة للمنتخب الصربي في الدقيقة 37، ولكن أسود الأطلس استعادوا تقدّمهم بعد ثلاث دقائق فقط عن طريق خالد بوطيب، الذي سجّل هدف الحسم قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

وسيكون المنتخب المغربي على موعد مع مواجهة آسيوية، يوم الثلاثاء المقبل، عندما يستضيف منتخب أوزبكستان في الدار البيضاء.



وأكد فيفا أنه برغم أن المنتخب المصري أجاد وبدأ في طريقه لتحقيق انتصار ثمين على بطل أوروبا منتخب البرتغال إلا أن مهاجم ريال مدريد والفائز بجائزة The Best لأفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو سجّل هدفين في الوقت بدل الضائع ليحرم المنتخب المصري من الفوز.



فبعد شوط أول سلبي على ملعب ليتزيجروند في زيوريخ، تقدّم المنتخب المصري عن طريق نجمه محمد صلاح، الذي سجّل هدفاً رائعاً من تسديدة من على مشارف منطقة الجزاء.



وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ارتقى رونالدو لكرة عرضية، تابعها برأسه في مرمى الحارس أحمد الشناوي، الذي تلقّى هدفاً آخر بعد دقيقتين فقط بعد ركلة حرة تابعها رونالدو برأسه أيضاً في المرمى، لينتهي اللقاء بفوز متأخر للمنتخب البرتغالي بنتيجة 2-1.

