» قريبا .. ظهور شريط فاضح لـ"ترامب" مع ممثلة إباحية

24 مارس 2018 - 05:42 ص

ألمح محامي ممثلة إباحية ادعت أنها أقامت علاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يملك بعض التسجيلات التي من شأنها أن تثبت ما تقوله موكلته .



ونشر مايكل أفيناتي - محامي الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز - صورة على تويتر تظهر قرصا مدمجا داخل خزنة مفتوحة. وعلق: "إذا كانت الصورة تساوي ألف كلمة، فما عدد الكلمات التي تستحقها ؟؟؟ "# 60minutes #pleasedenyit #basta".

ومن المقرر أن تظهر دانيالز في برنامج 60 دقيقة يوم الأحد على قناة "CBS"

مش بس #مرتضى_منصور عنده سيديهات، محامي ستورمي دانيالز عشيقة #ترامب يغرد صورة سي دي في خزنة قبل موعد بث مقابلتها مع برنامج #60 دقيقة يوم الأحد. بيقول اذا الصورة تساوي الف كلمة، اذا هذه تساوي كم كلمة؟ https://t.co/310TD1Ycjg — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) March 24, 2018

وفي وقت سابق من هذا الشهر رفض أفيناتي تأكيد ما إذا كان دانيالز لديها دليل بصري على ادعاءاتها.

وكانت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية قد كشفت عن وثائق قضائية تشير إلى أن الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، التي يعتقد أن ترامب أقام معها علاقة جنسية عام 2006، رفعت دعوى قضائية بحقه في محكمة في لوس أنجلوس.

وأرجعت الشبكة الأمريكية ذلك إلى استفادة الممثلة الإباحية من "ثغرة قانونية"، تقضي ببطلان اتفاق حفظ السرية، الذي أبرمته مع الرئيس الأمريكي، وتقاضت بموجبه 130 ألف دولار أمريكي.

وأوضحت دانيالز في دعواها أن "اسمها الحقيقي، ستيفاني كيلفورد، وأن الاتفاق بينها وبين ترامب باطل، لأن الطرف الثاني، وهو الرئيس الأمريكي، لم يوقعه بنفسه، بل وقعه نيابة عنه محاميه الشخصي، مايكل كوهين".