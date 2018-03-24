» تسبح عدة كيلومترات يوميًا لتحصل على مياه الشرب

24 مارس 2018 - 07:02 ص

أظهرت صورة متداولة بعدة وكالات أنباء ، قيام سيدة إندونيسية تُدعى ماما هسريا بالسباحة عكس التيار يوميًا ، وبجسدها مربوط 200 قارورة كي تملأها بالماء العذب لقريتها .



تحت شمس حارقة قرب خط الاستواء، تقطع هذه السيدة البالغة 46 عاما مسافة أربعة كيلومترات في المياه الموحلة لنهر ماندار، لتصل إلى آبار المياه العذبة على ضفاف النهر، في سولاويسي شرق بورنيو.



وهناك، تملأ القوارير بالمياه الصالحة للشرب، بعدما نقّتها التربة أثناء تسرّبها إلى باطن الأرض.



تتقاضى هاسريا 500 روبية (ثلاثة سنتات من اليورو) عن كلّ قارورة، وهي واحدة من نساء يؤمن عملهن اليومي مياه الشرب لخمسة آلاف و800 عائلة في منطقة تينامبونغ، فهناك، يعاني السكان منذ سنوات من صعوبة الحصول على مياه الشرب.



وتقول هاسريا: "علينا أن نجلب الماء من البئر للشرب والطبخ. أما الماء المتوافر في القرية، فلا يستخدم سوى في الاستحمام والغسيل".



وهذه المنطقة ليست وحدها في إندونيسيا التي تعاني من هذه الأزمة بسبب المشكلات البيئية، لا سيما التلوّث.

