» شاهد .. أجمل 10 "هاتريك" سجلها "رونالدو" في مسيرته

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نشرت قناة يوتيوبية أمريكية تُدعى "وي سبيك فوتبول" مقطعًا فيديو لأفضل 10 "هاتريك" سجلها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو خلال مسيرته .
وعرضت القناة، في الفيديو ، أفضل هاتريك أحرزها نجم النادي الملكي، على غرار الثلاثية التي سجلها كريستيانو ضد نادي سلتا فيغو في إطار كأس ملك إسبانيا خلال موسم 2013 - 2015. كما تمكن رونالدو من هز شباك نادي أياكس أمستردام في ثلاث مناسبات في مباراة في إطار دوري أبطال أوروبا 2012 - 2013.
وأوردت القناة الهاتريك التي سجلها كريستيانو ضد نادي إشبيلية في الدوري الإسباني 2011 - 2012، إلى جانب العديد من الثلاثيات الأخرى.
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