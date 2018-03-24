نرصد كافة "القفشات التي قيلت عن خسارة مصر من البرتغال

24 مارس 2018 - 08:08 ص

تغلب منتخب البرتغال على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعتهما أمس على هامش الاستعداد لكأس العالم .



وإثر ذلك سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض الجزئيات في المباراة ، فضلًا عن تعليقات "مدحت شلبي" التي أثارت جانبًا كبيرًا من الجدل والسخرية ،



وفيما يلي بعض التعليقات :

