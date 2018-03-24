نرصد كافة "القفشات التي قيلت عن خسارة مصر من البرتغال

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كريستيانو رونالدو

مدحت شلبي

تغلب منتخب البرتغال على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعتهما أمس على هامش الاستعداد لكأس العالم .

وإثر ذلك سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض الجزئيات في المباراة ، فضلًا عن تعليقات "مدحت شلبي" التي أثارت جانبًا كبيرًا من الجدل والسخرية ،

وفيما يلي بعض التعليقات :

- -اللي يلعب مع مصر يستحمل ??
-لا ترجملي ؟؟
-شوطين دفاع من العيار التقيل :
-العيار التقيل !!
-اللي يكرهك ف ام الكوره


- مدحت شلبي ده (فقـــ....) ????????لسه بيقولك خمس دقايق ونروح مبسوطين ولاعيبتنا شكلها حلو يتقلب الماتش من فوز لتعادل لهزيمه فى تلات دقايق ?????? عرفتوا ليه كأس العالم مش هيتذاع على القنوات المفتوحه.

- ملخص المباراة
طاسة الخضة
كرستيانو بيغل
بنلعب كاننا منتخب حقيقى :-D
صلاحيانو حطها نشنكان بسن نملة الدبانة :-D
اتفرج عالغل بتاع البرتغال

- مدحت شلبي الدقيقة 89: مين قال انها مباراة ودية، شوف غل كريستيانو تعرف انها مش ودية
مدحت شلبي الدقيقة 94: في الاول والاخر هي مباراة ودية لا تقدم ولا تأخر

- اي الغل دا ي رونالدو.
ي رنالدو ي غّلاوي.
شوفو الغل بتاع رونالدو.
دانت طلعت غلاوي اوي .
ياه لو محمد نصر المخرج ..
*مدحت شلبي*

- منتخب البرتغال فكرنى بالطالب الفاشل إللى يفضل يلعب طول السنه ويجى ف الاخر يجيب إمتياز

- تتوالي ابداعات شلبوكة
مدحت شلبي في الجول التاني : والعرضية والهدف .. أه أوف سايد .. عايز إيه يا كريستيانو ؟! أوف سايد يا حبيبي ! أثناء الإعادة : ماليش دعوة هي أوف سايد وخلاص ! ده لسه فيه فيديو .. هيحسبها خدوا بالكم .. ! وحسبها هدف زي ما قُلتلكم .. هي هدف الحقيقة وأنا قُلت كده ! هو إيه اللي بيقوله مدحت شلبي ده.

- طبعا درس النهارده انك متأمنش لاى فريق لابس احمر بعد الدقيقه 90 !












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