  • السبت 24 مارس 2018
  • بتوقيت مصر11:38 ص
بحث متقدم
حسن الحسيني

داعية بحريني يصدم الإسلاميين بهذا الأمر؟

إسلام البحيري

مأمور سجن العقرب : البحيري " زنديق"

"السيسي" خلال لقاء اليوم

بث مباشر.. السيسي يفتتح مؤتمر البحث العلمي

مطار القاهرة الدولى

حريق محدود في وحدات التحكم بمطار القاهرة

ي

رياضيون هذه مكاسب ودية البرتغال

خالد صلاح

خالد صلاح للمعارضين: هذا ما سيحدث بعد انتخابات الرئاسة

سمير صبري

تصريح جرىء لـ"سمير صبرى" عن حوار السيسى

ميدو

رسالة تهديد من "ميدو" لـ"مسرب" فيديو الألفاظ الخارجة

الإعلامي مصطفى يونس

"الإخوان خوارج وكلهم كدب ونفاق"

نافعة: النظام لا يسترضي الإخوان بالإفراج عن نجل مرسي

نافعة يرد على خطته لـ "إفشال الرئيس"

اليوم.. المنيا تحتفل "بساعة الأرض"

قبلي وبحري

محافظة المنيا
محافظة المنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

محافظ المنيا يتفقد أعمال «قافلة العيون» بمكتبة مصر العامة

#

إغلاق مدرسة على 37 تلميذًًا.. والأهالي: «نسيوهم ومشيوا»

#

محافظ المنيا يفتتح وحدة طب الأسرة بالحي الخامس بالمنيا الجديدة

#

محافظ المنيا يفتتح المشروعات الخدمية بالمحافظة

تحتفل محافظة المنيا  مساء السبت بساعة الأرض  بمقر مكتبة مصر العامة بكورنيش النيل، وذلك تزامنًا مع توقيت احتفال وزارة البيئة بهذا الحدث العالمي السنوي والذي ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة بهدف تشجيع وتحفيز الأفراد والمؤسسات إلي اتخاذ مبادرات مستدامة كترشيد استهلاك الكهرباء والماء وغيرها من الأفكار المبتكرة لرفع الوعي بأهمية الحفاظ علي البيئة وترشيد استخدام مواردها.

وتدع المحافظة للمشاركة في تفعيل إجراءات تلك الاحتفالية من خلال إطفاء إنارة واجهات جميع المصالح والمؤسسات والشركات من الساعة الثامنة والنصف مساء وحتى  التاسعة مساء السبت وتخفيف أحمال استخدام الطاقة الكهربائية بنسبة 50% بكل المصالح والمؤسسات والشركات خلال نفس التوقيت ، مع مراعاة الاستثناءات لدواع أمنية لبعض المؤسسات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد أبو تريكة .. مصر إذ تخسر قوتها الناعمة

جمال سلطان

سلفية الشيخ «فركوس»!!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» فضيحة «+18» في الاستوديو التحليلي لمباراة مصر والبرتغال
» حمزة نمرة ينتقد مدحت شلبي على طريقته
» "كوبر" يكشف سر تغير "صلاح" في ودية البرتغال
» 5 معلومات مثيرة عن منفذ حادث فرنسا
» الداخلية تنظم حفلًا لتكريم أمهات الشهداء
» شاهد .. أجمل 10 "هاتريك" سجلها "رونالدو" في مسيرته
» تسبح عدة كيلومترات يوميًا لتحصل على مياه الشرب
» جدل يزداد سخونة بين ميركل ووزير خارجيتها بشأن الإسلام
» شاهد .. إما أن تهتف لبشار وإما حرمانك من مياه الشرب
» أب يصيب رضيعته بـ12 كسر متفرق بالجسد لسبب صادم
» قريبا .. ظهور شريط فاضح لـ"ترامب" مع ممثلة إباحية

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار