اليوم.. المنيا تحتفل "بساعة الأرض"

24 مارس 2018 - 10:43 ص

تحتفل محافظة المنيا مساء السبت بساعة الأرض بمقر مكتبة مصر العامة بكورنيش النيل، وذلك تزامنًا مع توقيت احتفال وزارة البيئة بهذا الحدث العالمي السنوي والذي ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة بهدف تشجيع وتحفيز الأفراد والمؤسسات إلي اتخاذ مبادرات مستدامة كترشيد استهلاك الكهرباء والماء وغيرها من الأفكار المبتكرة لرفع الوعي بأهمية الحفاظ علي البيئة وترشيد استخدام مواردها.

وتدع المحافظة للمشاركة في تفعيل إجراءات تلك الاحتفالية من خلال إطفاء إنارة واجهات جميع المصالح والمؤسسات والشركات من الساعة الثامنة والنصف مساء وحتى التاسعة مساء السبت وتخفيف أحمال استخدام الطاقة الكهربائية بنسبة 50% بكل المصالح والمؤسسات والشركات خلال نفس التوقيت ، مع مراعاة الاستثناءات لدواع أمنية لبعض المؤسسات.