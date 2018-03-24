رد فعل "ساويرس" على متابع طالبه بإنشاء ناد رياضي

24 مارس 2018 - 11:00 ص

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على أحد متابعيه على "تويتر"، طلب منه إنشاء ناد رياضي بمصر كما فعل أخيه سميح، على أن يلعب به مدافعًا، قائلًا: "أنا أهلاوي وبس".

وكان متابع لـ"ساويرس" قد طالبه من خلال تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا، "أخو حضرتك المهندس سميح ساويرس عامل نادي الجونة ومشارك في نادي سويسري طب ما تعمل نادي هنا في مصر ويلعب في الدوري الممتاز إنشاء الله وأنا هلعب في الدفاع".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة ساويرس حيث قال أحمد كمال، :"رووووح الفلانة الحمراء أوعوا تنسوها".

وأضاف أخر قائلًا: "وده كافي جدًا الفرحة اللي الأهلي بيصنعها تكفيك عن تشجيع أي نادٍ آخر"