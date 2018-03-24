موسى مصطفى موسى يوضح موقفه من الأزهر

24 مارس 2018 - 11:02 ص

أصدر المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى، بيانًا ردًا على ما أثير من آراء ونقد حول ما جاء فى لقائه مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامجه "على مسئوليتي" بقناة صدى البلد حول جامعة الأزهر ودورها التعليمي.

وأكد المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى أنه يجل الأزهر الشريف ويقدر شيوخه وعلمائه ويثمن دور الأزهر التاريخى سواء الدينى أو الوطني، مشيرًا إلى أننا نعتز بأزهرنا ونعتبره مقوم أساسى من مقومات الدولة المصرية وعنصرًا من عناصر قوتها الأساسية وننظر للأزهر الشريف باعتباره ميزه نسبية عالمية تمتلكها مصر تساهم فى ثقل ومكانة مصر دوليًا ونعول على دور الأزهر فى مكافحة الإرهاب عالميًا.

وأضاف مصطفى: "لم أطالب بإلغاء جامعه الأزهر أبدًا وإنما اقترحت أن تعود الجماعة إلى دورها الأساسى فى تدريس علوم الدين وأصول الشريعة وإلغاء الكليات المدنية التى تحتويها الجامعة والتى استحدثت فى الستينيات".

كما أكد المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى أن جامعة الأزهر وفقا لمفهومها الدستورى هو جامعه مستقلة فى (العلوم الإسلامية) ومتخصصة فى علوم الدين الإسلامى كما تنص المادة السابعة من دستور البلاد على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.

وأضاف المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسي: أننا مجتمع يقبل بالحوار ويحترم الأفكار ويناقشها ولا ينزعج من طرح اى فكرة تهدف لمصلحة الوطن مشيرا إلى أن الاقتراحات لابد وان تناقش بموضوعية وبإقناع ونرجو إيجاد الفرصة والوقت المناسبين لنناقش موضوع قد يتطلب بعض التوضيحات سواء لتصحيح فكرنا الذى يحتمل الخطأ والصواب أو قد يؤخذ فى الاعتبار مع بعض التوضيحات التى ستساعد على تعديل الفكر والمسار فمصر هى وطننا جميعًا.