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السياحة تصدر 88 قرارًا وزاريًا بجزاءات على الشركات السياحية

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رانيا المشاط
رانيا المشاط

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أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة 88 قرارا وزاريا بتخفيض جزاءات بعض الشركات السياحية ورفع الجزاءات عن البعض الآخر وذلك بعد دراسة اللجنة لهذه التظلمات فى ضوء المبررات والأسباب والمستجدات التى وردت بها.

وذلك بناءً على توصيات اللجنة القانونية المشكلة بالقرار الوزارى رقم 291 لعام 2015 بشأن فحص التظلمات والالتماسات المقدمة من الشركات السياحية.

تأتى هذه القرارات انطلاقًا من الدور الرقابى لوزارة السياحة على هذه الشركات بما يحقق الصالح العام ويضمن نهضة القطاع السياحى ويؤدى إلى الدفع بعجلة التنمية السياحية للبلاد.


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