داعية بحريني يصدم الإسلاميين بهذا الأمر؟

24 مارس 2018 - 11:33 ص

قال الداعية الإسلامي حسن الحسيني إن الحكمة دائما هي ضالة المؤمن ، ولابد للمسلم أن يبحث دائما عن الإيجابيات ويترك السلبيات.

وأضاف علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنني قرأت سيرة عالم الفيزياء البريطاني الشهير "ستيفن هوكينغ" ، والذي طال الجدل حوله كونه كان ملحدا أم عالما كبيرا .

وتساءل الحسيني لماذا لم اقرأ في سيرته أنه كان نصيرا للمستضعفين ، رغم ضعفه ، ولماذا لا اذكر عن حياته أنه كان طموحا ، واثقا بنفسه ، رغم السلبيات التي كانت تحيط به.

وتابع قائلا : هوكينج كان عبقريا رغم تدني مستواه في المدرسة ، وقد تخطي كل الأزمات رغم شلله التام.

وأضاف : لماذا لا نأخذ من الناس إيجابياتهم ، ونترك سلبياتهم ، فالحكمة دائما هي ضالة المؤمن.

يذكر أنه عقب وفاة عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ كثر الجدل حول ديانته ، وتم الهجوم عليه بأنه كان ملحدا من قبل بعض الإسلاميين ، فيما تم تكريمه علي نطاق مجتمعي ودولي واسع نتيجة أبحاثه وإنجازاته العلمية.

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