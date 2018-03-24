خبير أمني: ما زالت الخلايا النائمة متواجدة

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إرهاب

اسكندرية

القوات المسلحة المصرية

الشرطة المصرية

قال  اللواء جمال أبو ذكرى, الخبير الأمنى, إن حادث شارع المعسكر الروماني بالإسكندرية, عارض ويثبت فشل أى جماعة إرهابية ترغب في عدم استقرار الأمن الداخلي للدولة المصرية.

وأضاف أبو ذكرى خلال تصريحات خاصة لـ«المصريون», أن في نهاية اليوم ستتضح جميع الحقائق ويكشف التحقيق مدى الأخبار المتداولة عن استهداف الانفجار موكب مدير الأمن أم عكس ذلك,  ولكن ما يتعلق بان هذا الحدث قد يستهدف بث شعور عدم استقرار الأوضاع قبل الاستحقاق الانتخابي بعد غد الاثنين في الانتخابات الرئاسية, كلام غير صحيح  وغير واقعي, فالأمور تسير حتى هذه اللحظة  مؤمنة.

وتابع الخبير الأمني: "لا ننكر  وجود خلايا  نائمة إرهابية حتى الآن داخل مصر, ولكن القوات المسلحة وجهاز الشرطة تعلم جيدًا أماكن وجودها وتستهدفها شيئًا فشيئًا, وما حدث اليوم في الإسكندرية يحدث في كل دول العالم وعلى الأجهزة الأمنية الحد من هذه الجرائم لأنها لا تستطيع  منع حدوثها".

ونوه أبو ذكرى بأن الفترة الأخيرة قلت هذه الحوادث وأصبحت محدودة، بفضل مجهود الأجهزة الأمنية ولكن لا يمنع من أخذ الاحتياطات والاستيقاظ والتنبؤ لما يحاك نتيجة لفشل الجماعات الإرهابية  فى أحداث عمليات  تضر الأمن العام".

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