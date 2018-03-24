محافظ المنيا يبحث مع معاون وزير الاتصالات ميكنة خدمات المواطنين

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استقبل عصام البديوي محافظ المنيا الدكتور محمد سعيد أحمد معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لترويج الحلول التكنولوجية المبتكرة للقطاع الحكومي، حيث ناقش الطرفان بروتوكول التعاون الذي سيتم توقيعه قريبًا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة المنيا بهدف ميكنة دورة العمل داخل ديوان عام المحافظة وتحسين منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

حضر اللقاء محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة وممثلي مركز معلومات التنمية المحلية ، وسيشمل البروتوكول إنشاء نظام متكامل لإدارة الموارد المؤسسية (EPR ) والتي تضم مجموعة من الانظمة الفرعية لادارة الحسابات والمخازن والمشتريات وشئون العاملين والاستحقاقات والموازنة وكذلك تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات ، البوابة الإلكترونية ونظام إدارة الشكاوى، وميكنة إدارة أملاك الدولة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ، واستعراض أهم معالم المحافظة والخدمات المقدمة وأماكن تقديمه.

هذا وسيتم استكمال إنشاء وتجهيز المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين وتجهيزها بأحدث التقنيات والأدوات التكنولوجية المتقدمة ، كما سيتم تدريب العاملين به على أعلى مستوى احترافي لضمان جودة وكفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الشباك الواحد


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