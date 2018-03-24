الحريرى: لعنة الله على الإرهاب

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أدان  النائب هيثم الحريرى, عضو مجلس النواب عن دائرة   محرم بك  بوسط محافظة الإسكندرية, الحادث الإرهابى الذى وقع صباح اليوم بشارع المعسكر الرومانى بدائرة سيدى جابر, وردد مهاجما: "لعنة الله على الإرهاب الأسود فى كل زمان ومكان".

وأضاف الحريرى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: "سنظل دائما داعمين لكل مؤسسات الدولة وجيشها وشرطتها فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين المجرمين, رحم الله شهداء الوطن جميعا".

 ووفق بيان وزارة الداخلية, أنه صباح اليوم السبت انفجرت عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الرومانى بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته أسفر ذلك عن استشهاد أحد أفرد الشرطة وإصابة أربعة آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبى الطريق .

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة وجارٍ استكمال الفحص للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

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