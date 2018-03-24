ترامب يمنع المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش الأمريكي

24 مارس 2018 - 01:16 م

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بمنع خدمة المتحولين جنسيا في الجيش.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أمس، في بيان، إن "ترامب ألغى السياسة السابقة فيما يتعلق بالسماح بخدمة المتحولين جنسيا، وقرر تطبيق السياسة الجديدة"، وفقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأضافت ساندرز،: "المتحولون جنسيا ممن لديهم خلل في الجنس ويحتاجون إلى علاج طبي أو جراحة، سيتم استبعادهم من الخدمة العسكرية باستثناء بعض الظروف المحدودة"، دون مزيد من التوضيح.

وأشارت المتحدثة الأمريكية إلى أن مثل هؤلا الأشخاص غير مؤهلين للخدمة في الجيش، ويمثلون خطرا كبيرا على فعالية الجيش وقدرته القتالية، موضحة أن التحول إلى هذه السياسة الجديدة "جاء بعد دراسة مكثفة من جانب كبار القادة العسكريين والمدنيين بمن فيهم قدامى المحاربين".