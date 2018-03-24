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قضايا الدولة تطعن على وقف "أوبر" و"كريم"

قضايا وحوادث

اوبر وكريم
ارشيفية

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قضايا الدولة

وقف دعوي

قررت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، والقاضي بإيقاف ترخيص مزاولة شركتي "أوبر" و"كريم" لأنشطتهما داخل مصر.

صرح بذلك المستشار محمد عبد اللطيف، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، مشيرًا إلى أن رئيس الهيئة وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم.

وقال المستشار يسري مدني الأمين العام المساعد للهيئة، إنه يجري حاليًا دراسة أسباب حكم القضاء الإداري، وإعداد صحيفة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

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