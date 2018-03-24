رفض زوجها الرقص معها فانتحرت

24 مارس 2018 - 05:14 م

قامت ربة منزل، في منطقة المرج بالانتحار بعد تناولها عقاقير مخدرة، بسبب رفض زوجها الرقص معها في حفل زفاف أحد أقاربه.

تلقت مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من شاب يفيد بالعثور على زوجته جثة هامدة في غرفتها، وبسؤاله قال إن ليلة الحادث ذهبا معًا إلى حفل زفاف أحد أقاربهما، ورقص مع إحدى المدعوات في الفرح.

وأضاف أن زوجته طلبت الرقص معه، إلا أنه رفض ونهرها، فشعرت بالغيرة، وعندما ذهبا إلى المنزل دخلت إلى غرفتها وأغلقت الباب عليها، وعندما حاول الدخول ومعرفة ما انتابها، رفضت فتح الباب، فقام بكسره، ووجدها فارقت الحياة وبجوارها زجاجة حبوب مخدرة.

حُرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة التي أمرت بتشريح الجثة لبيان الأسباب الحقيقية للوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.



