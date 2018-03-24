  • السبت 24 مارس 2018
  • بتوقيت مصر06:45 م
بحث متقدم
تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي

«داعش» يعلن إقامة «ولاية الإسكندرية»

ماسبيرو

تفاصيل الملايين التائهة بين «الشباب والرياضة» و«الوطنية للإعلام»

"التموين": حملات رقابية علي شركات ومصانع الاسمنت وتجارالجملة والتجزئة للالتزام بالاسعار

3 أسباب وراء ارتفاع سعر الأسمنت في مصر

آثار الانفجار

ارتفاع عدد شهداء تفجير موكب مدير أمن الإسكندرية

بيل ترو، مراسلة "تايمز"

«تايمز»: مصر بيئة متزايدة القمع

حازم عبدالعظيم

ناشط سياسي ينشر مكالمة تهديد لإسكاته

مفاعل نووي (أرشيفية)

إسرائيل لا تجرؤ على تهديد مفاعل «الضبعة».. لهذا السبب

لقطة من الإعلان

قرار بوقف إعلانات شبكة «we » الحكومية

حازم إمام

ماذا قال حازم إمام عن الفيديو «الفاضح»؟

محمد صلاح

لماذا لا يوجد محمد صلاح «إسرائيلي»؟

رفض زوجها الرقص معها فانتحرت

الصفحة الأخيرة

انتحار
ارشيفية

عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

رد فعل صادم لفتاة حاول شاب الرقص معها

#

إعلامية تفتح النار على المتحدث باسم الصحة

#

سيدة أمام المحكمة: "زوجي بيعلم ابنى القساوة".. والأخير: "بغير عليها"

#

رد فعل مصرية عندما هرب زوجها وتركها أثناء الزلزال

انتحار

رقص

زوج

زوجه

قامت ربة منزل، في منطقة المرج  بالانتحار بعد تناولها عقاقير مخدرة، بسبب رفض زوجها الرقص معها في حفل زفاف أحد أقاربه.

تلقت مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من شاب يفيد بالعثور على زوجته جثة هامدة في غرفتها، وبسؤاله قال إن ليلة الحادث ذهبا معًا إلى حفل زفاف أحد أقاربهما، ورقص مع إحدى المدعوات في الفرح.

وأضاف أن زوجته طلبت الرقص معه، إلا أنه رفض ونهرها، فشعرت بالغيرة، وعندما ذهبا إلى المنزل دخلت إلى غرفتها وأغلقت الباب عليها، وعندما حاول الدخول ومعرفة ما انتابها، رفضت فتح الباب، فقام بكسره، ووجدها فارقت الحياة وبجوارها زجاجة حبوب مخدرة.

حُرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة التي أمرت بتشريح الجثة لبيان الأسباب الحقيقية للوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مصر والبرتغال .. كلام في الرياضة والسياسة

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي

ليسوا عشرة .. بل مائة وأكثر !

طه خليفة

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» لاعبو الأهلي يلتقطون صورًا بـ«التيشرت» الجديد
» «صلاح» سيكون أحمق إذا فعل هذا الأمر
» "أردوغان": سنكون في أقرب وقت على طول الحدود السورية
» تأجيل محاكمة "بديع" وآخرين في "فض رابعة"
» قضايا الدولة تطعن على وقف "أوبر" و"كريم"
» «أون سبورت» تحقق في الفيديو الفاضح
» تجديد حبس لاعب أسوان المتهم بالإرهاب
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» أول صور للشهيد "جلال" سائق مدير أمن الإسكندرية
» صورة نادرة لأم كلثوم..تعرف علي مكان التقاطها؟
» قرار جديد من النائب العام حول انفجار الإسكندرية

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عشاء

    07:44 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار