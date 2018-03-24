  • السبت 24 مارس 2018
  • بتوقيت مصر06:45 م
بحث متقدم
تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي

«داعش» يعلن إقامة «ولاية الإسكندرية»

ماسبيرو

تفاصيل الملايين التائهة بين «الشباب والرياضة» و«الوطنية للإعلام»

"التموين": حملات رقابية علي شركات ومصانع الاسمنت وتجارالجملة والتجزئة للالتزام بالاسعار

3 أسباب وراء ارتفاع سعر الأسمنت في مصر

آثار الانفجار

ارتفاع عدد شهداء تفجير موكب مدير أمن الإسكندرية

بيل ترو، مراسلة "تايمز"

«تايمز»: مصر بيئة متزايدة القمع

حازم عبدالعظيم

ناشط سياسي ينشر مكالمة تهديد لإسكاته

مفاعل نووي (أرشيفية)

إسرائيل لا تجرؤ على تهديد مفاعل «الضبعة».. لهذا السبب

لقطة من الإعلان

قرار بوقف إعلانات شبكة «we » الحكومية

حازم إمام

ماذا قال حازم إمام عن الفيديو «الفاضح»؟

محمد صلاح

لماذا لا يوجد محمد صلاح «إسرائيلي»؟

قائد برشلونة: لا أستبعد انتقال «نيمار» لريال مدريد

الرياضة

نيمار
نيمار

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

سر اللقاء العاصف بين نيمار وناصر الخليفي بالبرازيل

#

"نيمار" يبدأ خطته لتطفيش مسئولي باريس سان جيرمان

#

سان جيرمان ينفي رحيل نيمار لريال مدريد

#

آخر تطورات انتقال "صلاح" لـ"الريال"

برشلونة

ريال مدريد

المصريون

نيمار

بويول

أكد الإسباني كارلوس بويول، مدافع برشلونة السابق، أنه لا يستبعد انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وفي تصريح لصحيفة "إستادو" البرازيلية، أكد بويول «أعتقد أن نيمار بإمكانه الانضمام إلى ريال مدريد، فهو لاعب محترف، وهذا الأمر غير مستبعد».

وأضاف «لا أرى مشكلة في انتقال نيمار إلى الريال، إنه محترف وليس مستبعدا، لكن أعتقد أنه سيكون من الصعب ترك سان جيرمان، لأنهم أنفقوا الكثير من المال للحصول على توقيعه».

وأوضح بويول «تقليديا، برشلونة ومدريد هما أقوى الأندية، عليك أن تفكر مليا قبل أن تغادر هذه الأندية، ولكن من الصحيح أيضا أن هناك أندية غنية أخرى تبحث عن لاعبين يحملون أسماء، ومحاولة بناء فرق كبيرة».

وتطرق بويول في حديثه عن أسعار اللاعبين الجنونية، قائلا «الميركاتو أصبح مجنونا، إذا كنت تريد ضم لاعب من ناد آخر، فعليك أن تفعل أشياء مجنونة، وتدفع أرقاما خيالية، لذا فإنه من الضروري الاعتناء جيدا بأكاديمية النادي».

وعن الفريق المرشح للفوز بالمونديال الروسي قال بويول «أرشح منتخب بلادي للفوز، أعتقد أنه بسبب وجود فريق جيد لديه أفكار واضحة، ولكن علينا أن ننتظر لنرى كيف ستصل بقية الفرق، خاصة هؤلاء الذين لديهم لاعبون ممتازون».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مصر والبرتغال .. كلام في الرياضة والسياسة

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي

ليسوا عشرة .. بل مائة وأكثر !

طه خليفة

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» لاعبو الأهلي يلتقطون صورًا بـ«التيشرت» الجديد
» «صلاح» سيكون أحمق إذا فعل هذا الأمر
» "أردوغان": سنكون في أقرب وقت على طول الحدود السورية
» تأجيل محاكمة "بديع" وآخرين في "فض رابعة"
» قضايا الدولة تطعن على وقف "أوبر" و"كريم"
» «أون سبورت» تحقق في الفيديو الفاضح
» تجديد حبس لاعب أسوان المتهم بالإرهاب
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» أول صور للشهيد "جلال" سائق مدير أمن الإسكندرية
» صورة نادرة لأم كلثوم..تعرف علي مكان التقاطها؟
» قرار جديد من النائب العام حول انفجار الإسكندرية

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عشاء

    07:44 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار