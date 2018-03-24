ارتفاع عدد شهداء تفجير موكب مدير أمن الإسكندرية

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ارتفع عدد الشهداء ضحايا استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية بعبوة ناسفة، إلى اثنين بعد استشهاد أحد المصابين في الحادث.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن الإسكندرية، استشهاد المجند عبدالله محمد، منذ قليل متأثرا بإصابته فى حادث انفجار سيارة مفخخة، استهدفت موكب مدير الأمن ظهر اليوم، السبت، بشارع المسرح الرومانى، بمنطقة رشدى بالإسكندرية، حسب "اليوم السابع".

وأضاف المصدر الأمنى أنه مازال هناك 5 مصابين يتلقون العلاج حالياً بمستشفى مصطفى كامل العسكرى، ويقوم اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية بزيارتهم حالياً فى المستشفى.

وكان مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية صرح بأنه، صباح السبت، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الرومانى بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، أسفر ذلك عن استشهاد أحد أفرد الشرطة وإصابة 4 آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبى الطريق.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وجاري استكمال الفحص للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.


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